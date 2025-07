Blitva kot preventiva raka, diabetesa in infarkta (a samo, če jo uživamo na ta način)

Blitva s krompirjem je klasična sredozemska jed, ki je tako okusna, kot je preprosta. A blitvo lahko uporabimo še v številnih drugih receptih, in kar je najlepše, ker je nezahtevna za vzgojo, nam je na voljo praktično celo leto. To je dobra novica, saj je izredno zdrava in lahko služi kot preventiva za številne bolezni.

Blitva (Beta vulgaris L. subsp. cicla) spada med špinačnice, in marsikdo z njo nadomešča špinačo, vendar pa je botanično bližje v sorodu s peso. Poznamo več sort, ki se med seboj najočitneje razlikujejo po barvi stebel (lahko so beli, a tudi rumeni, zeleni, rdeči in celo vijoličasti) pa tudi po debelini in odtenku zelenih listov. Jemo jo lahko svežo, kuhano ali pečeno, seveda pa največ hranilnih snovi ohrani presna.

Katere zdravilne snovi vsebuje?

Ko govorimo o najbolj zdravi zelenolistni zelenjavi, veliko ljudi pomisli na kodrolistni ohrovt (pred leti označen za superzelenjavo), vendar se lahko tudi blitva pohvali s prav tako pestro zakladnico vitaminov, mineralov in antioksidantov.

V blitvi je ogromno vitamina K, pravzaprav sto gramov te kuhane zelenjave vsebuje kar trikratno količino človeških dnevnih potreb tega vitamina. Vitamin K sodeluje pri številnih pomembnih procesih v telesu. Potreben je za strjevanje krvi in različne celične funkcije ter ključen za zdravje kosti.

