Bivanje v jami in večerje iz smetnjakov – off-grid eksperiment Katje Kozlevčar (VIDEO)

V najnovejši epizodi podkasta Deloindom vas Nina Štajner popelje v edinstven svet sodobne nomadke Katje Kozlevčar – kreativke, ki je urbano življenje v Parizu in Londonu zamenjala za bivanje v jamah na Kanarskih otokih.

Kako izgleda življenje brez elektrike, tekoče vode in interneta?

Katja brez olepševanja pripoveduje o svojih izkušnjah bivanja off-grid, o prostovoljnem delu, o življenju v skupnosti, ki temelji na trajnostnih načelih, in o tem, kaj (če sploh kaj) ji je iz modernega sveta najbolj manjkalo.

V nadvse zanimivem pogovoru pove, kako jo je že prva izkušnja z življenjem v jami med prostovoljnim delom na Tenerifu popolnoma prevzela – kljub temu, da je živela brez elektrike, tekoče vode in ogrevanja. Šlo je za prostor, kjer »ni motečih elementov, temperatura pa ostaja skoraj nespremenjena skozi vse leto.«

Zakaj življenje v jami?

Katja je pred življenjem v jamah živela v Parizu, Londonu, Ljubljani, bila aktivna v medijskem in modnem svetu – a nekaj je manjkalo. »Med pandemijo sem ugotovila, da zame mestno življenje dolgoročno ni zdravo. Senzibilen človek v takem okolju hitro izgubi stik sam s sabo,« pravi.

Dumpster diving, freeganstvo in kompostni WC-ji

Poleg bivanja v naravnih bivališčih, Katja aktivno živi tudi trajnostno. V epizodi razloži, kako so v skupnosti, kjer je bivala, vso hrano pridobili preko t. i. "dumpster divinga", donacij lokalnih pekarn in odvečne hrane s kmetij.

Izkušnjo bivanja off-grid ponovila že drugič

Sogovornica se je sicer pred kratkim vrnila z otoka La Palma, kjer je to zimo že drugič bivala v jami in tudi jurti - tradicionalnem okroglem bivališču mongolskih nomadov, ki se je izkazalo za popolno zatočišče tudi na Kanarskih otokih. »Čeprav sem bila brez elektrike in ogrevanja, sem imela razgled na ocean, sončne zahode in naravno tišino – in to odtehta vse.«

Kaj pa zahodnjaški luksuz?

Bi pogrešali elektriko, udobje domačega tuša ali večerni Netflix? Katja pravi, da pogreša zelo malo in da ji ni težko živeti le z osnovnimi stvarmi. »To, da moraš ponoči ven na WC, je res najmanjša kompenzacija, ki jo lahko narediš za to, da si 24 ur na dan v naravi,« pove z nasmehom in razkrije, kateremu "luksuzu" se ne odpove niti med življenjem v jami.

Če vas zanimajo alternativni načini bivanja, trajnostni življenjski slogi in navdihujoče osebne preobrazbe, ne zamudite te epizode. Katja vas bo popeljala v svet tišine, samostojnosti in presenetljive svobode – tiste, ki jo najdeš, ko opustiš odvečno. Poslušajte celotno epizodo podkasta, kjer sogovornica med drugim razkrije tudi svoje načrte za prihodnost, ki so povezani z nakupom stare kmetije v Bolgariji, kjer si želi ustvariti umetniško rezidenco za različne ustvarjalce z vsega sveta.

Vabljeni k poslušanju!