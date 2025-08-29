PODOPUSTNIŠKA

Barbara Pešut: Pravega že dolgo nisem imela v rokah. Malo me je sram, ampak tako je.

V redu mi je pisati kolumno ravno sedaj, ko sem prišla z morja.
Fotografija: Barbara Pešut, pesnica, pisateljica in publicistka. Foto: Mateja Jordović Potočnik
Barbara Pešut, pesnica, pisateljica in publicistka. Foto: Mateja Jordović Potočnik

Barbara Pešut
29.08.2025 ob 10:09
29.08.2025 ob 10:10
Barbara Pešut
29.08.2025 ob 10:09
29.08.2025 ob 10:10

Kupila sem cel kup reči za oba, tastarga in tamlajšga. Tastarmu sem kupila nove slike na majici, ki so se ukvarjale predvsem z Einsteinom. Saj ne, da bi mislila, da je moj mož tako pameten kot Einstein, ampak kupila sem mu ravno te vrste.

Prva je bila bolj rockarske narave. Bil je še kar zadovoljen. Naslednja majica prikazuje Chaplina, ki tetovira Einsteina, ta mu je bila pa bolj ljuba. Malo sva se pogovarjala o genijih in ugotovila, vsaj jaz, da je bilo življenje z njim kaj dolgočasno.

Da ne bi izpadla lena babica in teta, sem kupila za naši princeski še veliko lepih reči. Komaj čakam, da ju obdarim ... Nadaljujte branje TUKAJ - na Onaplus.si.

