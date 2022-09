Pustila življenje v mestu in se lotila eko kmetijstva v eni najmanjših slovenskih vasi

Iz mleka kraških ovc oziroma istrskih pramenk ter drežniških koz – obe avtohtoni pasmi spadata med ogrožene vrste – Borut Kokalj in Tom Ločniškar na razglednem ganku nad Braniško in Vipavsko dolino izdelujeta mlečne dobrote, katerih okusi izražajo prvinskost okolja ter živali. Izjemno prijetna sogovornika sta: z njima se resnično ni težko pogovarjati o nekoliko odmaknjenem življenju, v katerem ima glavno vlogo sonaravno kmetovanje, o tem, česa nas je naučilo letošnje poletje, ki so ga v tem delu Slovenije zaznamovali suša in požari, ali o njuni partnerski skupnosti in spremembah, ki jih je prinesla odločitev ustavnega sodišča, da lahko istospolni partnerji sklenejo zakonsko zvezo in posvojijo otroke.

