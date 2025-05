Prvi ukrep pokojninske reforme bo zimski dodatek

Vlada je potrdila predlog pokojninske reforme, ki bo šel zdaj v redni parlamentarni postopek. Kakih občutnih posegov v besedilo ni pričakovati, saj je usklajeno med socialnimi partnerji, vladna stran se je ob tem tudi zavezala, da bo branila dogovorjene rešitve, ki pa se bodo uvajale postopoma in z dolgim prehodnim obdobjem. V celoti bodo začele veljati za tiste, ki se bodo upokojevali po letu 2035.

»Naš namen je, da se obravnava v državnem zboru konča pred poletnimi počitnicami,« je sporočil Igor Feketija, državni sekretar na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ), ki je kot ključne poudarke prenove pokojninske zakonodaje navedel: štirideset let dela ostaja dovolj za polno pokojnino, odmerni odstotek se bo postopoma zvišal s 63,5 na 70, starostni pogoj se premakne s 60 na 62 let oziroma s 65 na 67, če ni 40 let pokojninske dobe, referenčno obdobje se podaljšuje na vseh 40 let z izvzetjem najslabših petih, prilagaja se način rednega usklajevanja pokojnin.

2028. se bo začela spreminjati večina parametrov.

»Zelo pomembno je, da se prvi dve leti po sprejetju zakona ne bo zgodilo tako rekoč nič, razen tistih ukrepov, ki zadevajo najranljivejše. Takoj v letu 2026 se bodo začeli dvigovati odmerni odstotki za vdovske in družinske pokojnine ter odmera najnižjih invalidskih pokojnin in invalidskih pokojnin, ki so posledica nastanka invalidnosti zunaj delovnega mesta. Že leta 2025 pa bo izplačan zimski dodatek,« je navedel Feketija.

Zamujena priložnost

Leta 2024 so skupni izdatki sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja znašali 7,85 milijarde evrov, zbrani prispevki pa približno 6,3 milijarde. Kljub rekordni zaposlenosti in torej najvišjim številkam zavarovancev, ki vplačujejo v blagajno, je država iz proračuna doplačala še dobrih 1,5 milijarde evrov. Izdatki za pokojninsko varstvo so tako na prvem mestu med postavkami, za katere država porabi največ denarja. Več kot 300 milijonov evrov od te poldruge milijarde predstavljajo obveznosti države po raznih predpisih, denimo za pokojnine ali dodatke za borce, internirance, veterane osamosvojitvene vojne, upokojene po vrsti različnih zakonov, pa tudi za zaslužne športnike in kulturnike.

Danes se za pokojnine nameni 10,3 odstotka BDP, z reformo pa naj bi dosegli, da bi bil ta delež dolgoročno nekaj več kot 12 odstotkov. FOTO: Kasto80/Getty Images

Del plačila iz proračuna je bil pravzaprav sistemsko vgrajen pred tremi desetletji, ko se je v imenu konkurenčnosti znižala delodajalska prispevna stopnja na polovico delavčeve. Ob pogajanjih za tokratno reformo sta si vladna in sindikalna stran sicer prizadevali, da bi se delodajalskih 8,85 odstotka nekoliko približalo delojemalskim 15,5, vendar so delodajalci dosledno branili svoje pozicije. Finančni minister Klemen Boštjančič je to, da se stopnji nista izenačili, označil za zamujeno priložnost, prav tako to obžaluje Feketija: »Na koncu se je zgodilo, da smo se zavedali, da brez soglasja socialnih partnerjev ta reforma ne bo prišla niti skozi državni zbor, zato smo ga potrebovali. Če je bilo za eno stran višanje nesprejemljivo, nismo mogli z glavo skozi zid. Nismo se mogli odpovedati dobri reformi zaradi ene stvari, ki smo jo želeli notri.« Izenačitev prispevne stopnje bi bila, med drugim, koristna za nekoliko višje neto plače.

Uživalcev pokojnin je bilo marca 651.083. Od tega je bilo 495.112 starostno upokojenih. Povprečna starostna pokojnina je 1036 evrov.

Po trenutnem razmerju je na enega upokojenega 1,55 zavarovanca, ki prispeva v sistem. Ta je pretočen, kar pomeni, da se, v nasprotju s precej razširjenim prepričanjem, prispevki ne nalagajo na kak osebni račun, ki potem posamezniku pripada, temveč se porabijo za pokojnine in invalidska nadomestila sedanjih upravičencev. Delež starejših od 65 let se bo v prihodnjih 25 letih povečal z 20 na 30 odstotkov celotne populacije. Danes se za pokojnine nameni 10,3 odstotka BDP, z reformo pa naj bi dosegli, da bi bil ta delež dolgoročno nekaj več kot 12 odstotkov in ne 16, kot so napovedovali črni scenariji, če ne bi bilo ukrepov. Barbara Hočevar