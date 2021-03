Prvi plen na slovensko-hrvaški meji

FOTO: M. SCHRMöDER/ARGUS

Nova meja med Slovenijo in Hrvaško je predstavljala novo oviro tudi za tihotapce mamil. In tako so Slovenske novice 27. oktobra 1991 objavile prispevek o t. i. zgodovinskem plenu na južni meji, ko so hrvaški policaji na Bregani pri strojnem inženirju iz Liberije in njegovem tanzanijskem prijatelju, ki sta se pripeljala z zagrebškim taksijem, našli šestdeset gramov turškega mamila, na trgu vrednega okrog deset tisoč mark.Po pisanju Slovenskih novic je bilo skrito v štirih majhnih zavitkih v nogavicah enega od Afričanov. Tako je bilo delo policajev razmeroma preprosto – pomagala pa sta Afričana sama. Kot se je izkazalo, sta mamilo iz Turčije pretihotapila v analni odprtini, v Jugoslaviji pa sta že mislila, da sta na varnem, zato sta ga spravila kar v nogavice. Nova meja pa ju je očitno močno presenetila.To je bilo prvo odkritje mamil na naši novi južni meji.