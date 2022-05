Prva slovenska izvršna direktorica BCG: Slovenija ni najbolj prijazna do žensk

Melanie Seier Larsen je izvršna direktorica in partnerica pri Boston Consulting Group (BCG) – globalnem podjetju na področju poslovnega svetovanja in vodilni svetovalni družbi za poslovne strategije na svetu. Je strokovnjakinja za industrijo široke potrošnje in upravljanja človeških virov. Podjetnikom po vsem svetu svetuje, kako uspešno rasti ter kako se usmeriti v trajnostni razvoj. Je prva slovenska izvršna direktorica in partnerka pri BCG. Med letoma 2014 in 2020 je bila pri Združenju Manager predsednica Sekcije managerk Slovenije, od leta 2018 dalje pa je članica upravnega odbora. Je tudi aktivna zagovornica večje vloge žensk v družbi in poslovnem svetu.

