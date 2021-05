Janša petkovim protestnikom namenil ostre besede (FOTO)

Ugotovili več kršitev Po podatkih policije se je na petkovem neprijavljenem shodu v središču Ljubljane, ki ga je policija varovala, zbralo okoli 300 protestnikov. Doslej so ugotovili 10 kršitev zakona o nalezljivih boleznih, štiri kršitve zakona o javnih zbiranjih in kaznivo dejanje poškodovanja ali uničenja stvari posebnega kulturnega pomena ali naravne vrednote.



Poleg tega so policisti doslej ugotovili po dve kršitvi cestnoprometnih predpisov in zakona o avtorski in sorodnih pravicah, so sporočili iz PU Ljubljana. Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil in bodo v primeru dodatno zaznanih prekrškov ali kaznivih dejanj ukrepali v skladu z zakonodajo.



Med shodom so policisti opozarjali udeležence, da gre za neprijavljen shod in da naj upoštevajo medsebojno razdaljo ter uporabljajo zaščitne maske, kar so v veliki večini tudi upoštevali.



STA

Petkovi protivladni protesti 30.aprila. FOTO: Blaž Samec

Protestniki so v petek, na predvečer 1. maja,, za katere so rekli, da gre za poslanske stolčke. Ob kroženju po ulicah so se ustavili tudi pred poslopjem STA, kjer so prižgali »simbolni ogenj upora«.Sežiganje pa je ujezilo del slovenske javnosti. Odzval se je tudi notranji minister. »Kaznivo dejanje poškodovanja ali uničenja stvari, ki so posebnega kulturnega pomena, je včeraj na nezakonitem in neprijavljenem shodu bilo ugotovljeno,« je tvitnil minister in dodal, da bo policija svoje delo opravila skladno s zakonom. »Lahko spet pričakujemo opravičila storilcem s strani tožilcev oz. sodnikov?« Pri tem je namignil na primer mariborskih dijakov, ki so zaradi udeležbe na protestu, kjer so zahtevali vrnitev v šolske klopi, prejeli kazni, mariborska sodnica pa se jim je za to opravičila Kmalu se je oglasil tudi premier. »Vse spominja na divjanje črno in rjavo srajčnikov po ulicah Berlina med 1930 in 1938. Tudi oni niso mogli brez kurjenja knjig in pohištva,« je zapisal (nelektorirano): »uvertura v množično iztrebljenje notranjega sovražnika.«V petek se je zbralo nekaj sto protestnikov na kolesih. Po podatkih policije jih je bilo v središču Ljubljane nekaj dni prej, 27. aprila, okoli 10.000.