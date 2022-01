Priyanka Chopra in Nick Jonas postala starša

Priyanka Chopra, igralka, manekenka in najlepša na izboru Miss sveta leta 2000 ter njen deset let mlajši mož Nick Jonas, sta postala starša. Lepotica in glasbenik sta novico potrdila na Instagramu in razkrila, da jima je otroka rodila nadomestna mati. Dodala je še, da v teh posebnih trenutkih prosijo za zasebnost, da se lahko posvetita družini.

Novica je priletela kot strela iz jasnega. Priyanka je v februarski izdaji revije Vanity Fair v intervjuju povedala, da si z Nickom definitivno želita otrok v prihodnosti in dodala, da bo do tega prišlo, ko bo pravi čas za to. Par je sklenil še, da ko bo prišlo do tega, se bosta nekoliko umirila in prestavila v nižjo prestavo. Lepotica namreč ne skriva, da je izjemno ambiciozna in da vedno pogleduje naprej in si želi novih izzivov. Zdaj, ko je postala mama, pa se je prav zagotovo znašla pred najbolj pomembnim izzivom v svojem življenju.