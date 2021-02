Primorska avtocesta ohromljena

Na primorski avtocesti je med Uncem in Postojno zaradi delovne zapore nastala kolona, po podatkih prometnoinformacijskega centra je bila dolga že 10 kilometrov. Pot se je podaljšala za 40 minut.Zastoj je zaradi del in zožanja, pristojne službe pa pozivajo, naj vozniki ustvarijo pas za intervencijska vozila.Zaporo so zdaj že umaknili.