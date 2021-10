Prihaja zima: opazovalca sporočata, da so razmere ekstremne

Kredarico je ponoči prekrila debela snežna odeja. Namerili so dobrih 40 centimetrov snega, temperatura pa ob severnem vetru znaša –6 stopinj Celzija.»Meteorološka opazovalca na Kredarici poročata o ekstremnih vremenskih razmerah. Po sneženju zdaj ob vetru severovzhodnih smeri nastajata zelo gosta oblačnost in debela plast trdega ivja. Tudi ogrevani anemometri (vetromeri) so ponoči zaledeneli, zato so meritve motene,« poroča agencija za okolje. Ob tem so zapisali še, da se je trenutno oblačnost prehodno umaknila, jutri pa bo vlaga znova naraščala. Opozarjajo, da so razmere v gorah zahtevne.Triglavski dom na Kredarici je najvišja slovenska planinska postojanka. Nahaja se na nadmorski višini 2515 metrov.Vremenoslovci napovedujejo, da bo jutri snežilo tudi na Pohorju in v više ležečih predelih vzhodne Slovenije. Meja sneženja bo na okoli tisoč metrih nadmorske višine, na območju Pohorja pa se bo še nekoliko spustila. Na Rogli naj bi do ponedeljka zapadlo okrog 10 centimetrov snega.Agencija za okolje dodaja, da bo v nedeljo pretežno oblačno, nekaj sonca bo sprva na zahodu. »Že zjutraj bodo na vzhodu rahle padavine, ki se bodo čez širile proti zahodu. Meja sneženja bo na nadmorski višini okoli 900 m. Še bo pihal vzhodni veter, burja na Primorskem bo slabela. Jutranje temperature bodo od 2 do 7, ob morju okoli 11, v alpskih dolinah okoli 0, najvišje dnevne od 6 do 10, na Primorskem do 15 °C.«Nov teden bomo začeli s padavinami, ki bodo izrazitejše na jugovzhodu. Meja sneženja se bo prehodno ponekod spustila do nadmorske višine okoli 700 metrov. Popoldne bodo padavine slabele, na zahodu se bo jasnilo. Ponekod bo pihal severni do severovzhodni veter. V torek bo sprva večinoma oblačno, lahko tudi s kakšno kapljo dežja, popoldne pa se bo oblačnost trgala.