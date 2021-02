Prihaja velika nevarnost, grozijo plazovi do dolin

»Po podatkih Agencije RS za okolje se bo zaradi odjuge in večje količine dežja predvsem v Julijcih ter v zahodnih in osrednjih Karavankah v nedeljo povečala nevarnost snežnih plazov in bo velika. Posamezni plazovi bodo lahko dosegli tudi dno dolin,« so zapisali pri agenciji v izrednem sporočilu.Kljub temu da je je mnoge otoplitev v teh dneh razveselila, to še ne pomeni, da je zime konec. Projekcije namreč kažejo, da kmalu prihaja preobrat in poštena ohladitev.Danes popoldne bo v vzhodni Sloveniji zmerno do pretežno oblačno. Drugod bo oblačno in ponekod na zahodu tudi megleno. Predvsem v hribih severne Primorske in Notranjske bo občasno rosilo ali rahlo deževalo. Pihal bo šibak do zmeren jugozahodnik. Temperature bodo od 9 do 14, na vzhodu pa celo do okoli 16 °C.V nedeljo bo oblačno. Dež se bo dopoldne na zahodu okrepil in se čez dan razširil na večji del Slovenije, najmanj ga bo v vzhodnih krajih. Pihal bo južni veter, ob morju okrepljen jugo. Najnižje jutranje temperature bodo v zatišnih legah severne Slovenije okoli 3, drugod od 6 do 11, najvišje dnevne v Gornjesavski dolini okoli 4, drugod od 9 do 15 °C.