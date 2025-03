Prerojena Pamela je končno prava igralka

Nekdanja erotična ikona Pamela Anderson je v svojih zrelih letih doživela veliko preobrazbo, zaradi katere se zdaj prvič zares počuti kot igralka. To je povedala po odličnih kritikah njene vloge v filmu The Last Showgirl, zaradi katere bi si po mnenju mnogih zaslužila najmanj nominacijo za oskarja. »Ta vloga me je presenetila, saj sem mislila, da je moja igralska kariera končana,« je dejala 57-letna nekdanja Playboyeva zapeljivka, ki je zaslovela kot reševalka CJ Parker v seriji Obalna straža.

»Zdaj se počutim kot igralka. A prej nisem vedela, ali to sploh sem. Le trudila sem se po svojih najboljših močeh,« je dejala. Pohvale so letele z vseh strani. Časnik New York Times, denimo, je Andersonovo označil za osupljivo, britanski Guardian pa je zapisal, da je »popolnoma spremenila način, kako jo dojemamo kot igralko«.

V gledališče?

Gia Coppola, vnukinja legendarnega režiserja Botra Francisa Forda Coppole, si je Andersonove zaželela za svoj film, ko je videla Netflixov dokumentarec o njenem življenju Pamela: A Love Story. Precej pozno v svoji karieri je Andersonova tako doživela preporod, podoben tistemu Demi Moore, še eni ikoni iz 90. let, ki je s svojim osupljivim nastopom v za oskarja nominiranem filmu Substanca izpostavila način, kako filmska industrija obravnava starejše ženske.

Slovite kopalke so preteklost. FOTO: Profimedia

Javne pohvale, vključno z nominacijo za zlati globus, so Pameli Anderson tako priskrbele potrebno samozavest, da se loti novih izzivov in preteklost v ikoničnih kopalkah končno pusti za seboj.

»Biti del pop kulture je lahko tudi prekletstvo, saj postaneš slaven zaradi ene stvari,« je dejala. A morda je njen čas le napočil. »Vedno sem ljubila film. Vedno sem ljubila gledališče. Upam, da bom nekoč nastopila v igri Tennesseeja Williamsa. To bi si res želela. Zakaj si tega ne bi predstavljali? Vedno moraš presenečati ljudi. To je moj cilj,« je dodala.

Poročena vsaj šestkrat

Njeno osebno življenje je bilo prav tako razgibano kot njena kariera, a zdaj pravi, da se je vendar pomirila s svojo razburkano preteklostjo. Poročena je bila vsaj šestkrat, dvakrat celo z istim moškim, ena od njenih zakonskih zvez s filmskim mogotcem Jonom Petersom pa je trajala le 12 dni. A ne obžaluje ničesar.

»Cenim svoje divje in kaotično življenje, ker imam toliko materiala, iz katerega lahko črpam,« je povedala za AFP. »In zagotovo ni bilo dolgočasno. Včasih težko, včasih trapasto, včasih naravnost smešno. Ampak tako je treba živeti.«

12 DNI je trajal njen najkrajši zakon.

Zdaj se je vrnila na otok Vancouver v rodni Kanadi, kjer je odraščala. Tam pripravlja vloženo zelenjavo in pripravlja recepte za svojo novo strast – vegansko kuhinjo. Ima namreč svojo kuharsko TV-oddajo Pamela's Cooking with Love (Pamelino kuhanje z ljubeznijo), lani je izdala tudi kuharsko knjigo. Je aktivistka za pravice živali, leta 2023 pa je izdala avtobiografijo, za katero je vztrajala, da jo bo napisala sama, potem ko je zavrnila nasvet svojega literarnega agenta, naj najame pisca v senci.

V njej je razkrila tudi svojo burno mladost z nestabilnimi starši in izkušnje spolne zlorabe v otroštvu. »Ne vem točno, kaj sledi. Obstaja veliko priložnosti, a me ne moti, da je prihodnost še zavita v tančico skrivnosti,« je povedala za AFP.