Pred obletnico poroke sta se zvezdnika odločila za ločitev (FOTO)

Morala bi praznovati dvanajsto obletnico poroke, a namesto radostnega slavja ljubezni je v življenju Reese Witherspoon in Jima Totha le nekaj dni prej zazvenela žalostinka. Njuni ljubezni, ki sta jo okronala z rojstvom sina Tennesseeja Jamesa, je namreč odklenkalo. »Po temeljitem premisleku sva sprejela težko odločitev, da se ločiva,« sta nepričakovano odvrgla bombo hollywoodska zakonca in dodala, da jima bo v spominu ostalo veliko lepih skupnih let, njuna prioriteta pa ostaja skrb za desetletnega sina.

Njenemu prvemu zakonu z Ryanom Phillippom je odklenkalo po devetih letih. FOTO: Frazer Harrison/Getty Images

Ni prvič, da je oskarjevka okusila bolečo plat ljubezni. Že leta 2007 je spisala epilog devetletnemu zakonu z Ryanom Phillippom, s katerim je pozdravila hčerko Avo in sina Deacona. A zaton njene ljubezni z Jimom, s katerim sta vsaj po družabnih omrežjih dajala vtis družinske idile, je šokiral javnost. In vsaj deloma menda tudi Reese, ki si razhoda z Jimom v resnici nikoli ni želela. V njem je namreč našla tudi najboljšega prijatelja in sanjskega očima otrokoma iz prvega zakona.

»Jima obožuje in boljšega očeta ter očima si niti pričarati ne bi mogla. Konca zakona si ni želela. A vendar se je ta že nekaj časa pripravljal,« je dejal vir in dodal, da je njuno romantično razmerje postopno usahnilo in se prevesilo v platonsko prijateljstvo, dokler na koncu nista spoznala, da pač morata po ločenih poteh. »Imela sta zdrav odnos in skupaj preživela ogromno lepega. A kot se to zgodi mnogim parom, sta se tudi onadva počasi, ne da bi se zavedala, drug od drugega oddaljila.« Po nekaterih govoricah je k temu malce pripomogla tudi Jimova kriza srednjih let, zaradi katere se je želel »osamosvojiti« od svoje žene, multimilijonarske hollywoodske zvezdnice.

»Vprašanje ni bilo, ali se bo to zgodilo, ampak kdaj se bo,« je dejal drugi vir in dodal, da se je ločitev pripravljala že vsaj dve leti, a sta skupaj ostajala zaradi sina.

Jim in Reese sta se spoznala leta 2009, malce po razpadu njenega dvoletnega razmerja z Jakom Gyllenhaalom, v objemu katerega je drobna svetlolaska našla uteho po koncu prvega zakona. Do usodnega srečanja, ki je nato pripeljalo do ljubezni in poročnih zvonov, je prišlo na zabavi v prijateljevi hiši, kjer jo je Jim rešil pred pijanim možakarjem.

12 let sta se ljubila.

»Neki resnično pijani moški me je osvajal, bil je neznosno nadležen in je iz sebe delal velikanskega bedaka. S prstom je kazal name in tulil, da ga ne poznam. V tistem se je od nikoder pojavil Jim in me rešil iz te skrajno neprijetne situacije,« je Reese dejala o njunem prvem srečanju, ki je precej hitro preraslo v ljubezen. Že leto pozneje sta se že zaročila in si marca 2011 obljubila večnost. A ta je očitno prišla z rokom trajanja, omejenim na dvanajst let.

Reese je zakorakala na pot ločenega življenja. FOTO: Press