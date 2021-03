Pozabljivi nagrajenci v Ljubljani in Zrečah

Prav zabavno je bilo tistega decembra 1991. V uredništvo Slovenskih novic so poklicali iz vodstva ljubljanskega Maximarketa in sporočili, da kar polovica izžrebancev v Maximarketovi loteriji ni prišla po nagrade. Telefonski klic se je zgodil sredi decembra, nagradna igra pa je bila med 15. in 23. oktobrom 1991.Kupci so ob nakupu nad 500 tolarjev dobili nekakšen kupon. Žrebanje je bilo kak mesec pozneje. Nagrade pa ugledne. Med skupno dvajsetimi so bili televizorji, pralni stroj in najdragocenejša avto subaru legacy. Do decembra je po nagrade prišlo le enajst nagrajencev, no, tistega decembra, 6., če smo natančni, pa je po avto prišel izžrebanec, predložil kupon, pokazal osebno izkaznico, povedal, da je študent iz Ljubljane, odločno odklonil publiciteto, naložil ženo v avto in se odpeljal po dokumente in tablice.Enako loterijo pa so pripravili in opravili tudi v Zrečah. Tam pa je bilo še bolj čudno. Po prvo nagrado se ni oglasil nihče. Zlobni jeziki so natolcevali, da menda iz užaljenosti, ker je bil tisti iz Zreč manjši.