Povsod sneg, Marjetka Vovk pa takole obuta na žur (VIDEO)

Pevka Marjetka Vovk iz dua Maraaya si, kot kaže, ni dobro pogledala vremenske napovedi in se je na zabavo odpravila kar v odprtih salonarjih. Ko je stopila iz avtomobila, je namreč ugotovila, da ni primerno obuta. K sreči do hiše, kamor je bila namenjena, ni bilo treba daleč, pevkine noge so ostale suhe. Marjetka je priznala, da se ji še ni zgodilo, da bi v snegu gazila v sandalih, a za lepo presenečenje je bila pripravljena tudi potrpeti.

Več pa v spodnjem videoposnetku.