DELODINOM

Potniki na ljubljanskem letališču nadomestili 600 ton ogljikovega dioksida

Potniki na ljubljanskem letališču so v letu in pol od začetka projekta za nadomeščanje ogljičnega odtisa izravnali skupno 600 ton ogljikovega dioksida in s tem preleteli več kot pet milijonov ogljično nevtralnih kilometrov, so sporočili iz Fraporta Slovenija.