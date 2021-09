Poslovnež Marčič spregovoril: Fotografije z Janšo ukradene, v stanovanju je bival tudi Erjavec

Prejšnji teden so v javnost prišle fotografije zasebnih druženjs podjetnikomna njegovi jahti leta 2016, kjer je bil tudi eden najvplivnejših lobistov Božo Dimnik. Predsednik vlade je o svojih stikih z dobavitelji medicinske opreme in lobisti v sklopu poslanskih vprašanj odgovarjal tudi v državnem zboru, kjer je zavrnil vse očitke o domnevnem lobiranju.»To je bilo res čisto slučajno srečanje. Poznala sva se že prej,« je o srečanju zleta 2003 na Mavriciju je dejal poslovnež. O druženju na jahti leta 2016, da so imeli najet en apartma in so bili tam na počitnicah. Posebej za oddajo Tarča je je glede objav fotografij pred kamere stopil poslovnežki med drugim opozarja, da so v ozadju razkritja fotografij grožnje in izsiljevanje. Kot je pojasnil gre za fotografije iz stanovanja, v katerem je v tistem času bival tudi Karl Erjavec. »Kar se tiče plovila – gre za naš projekt, slovenski proizvod. Na splovitvi je bi tudi takratni predsednik vlade Borut Pahor. Na tem plovilu se je vozilo na stotine ljudi, med drugim dva tuja predsednika,« je dejal Marčič.Dejal je tudi, da v tem mandatu z aktualnim predsednikom vlade ni imel nobenih stikov in da dobavitelji niso nikomur plačevali počitnic na Mavriciju: »Slovenija je majhna, vsi se poznamo. Mi smo v takem poslu, da se veliko dela z javnim sektorjem. Z javnim sektorjem delamo že več kot 30 let.«