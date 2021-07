Poslanka SDS javnost razburila s svojim odzivom: tako se je opravičevala

Po mnenju mnogih neprimeren odziv poslanke. FOTO: Twitter

Poslanka SDSje poskrbela za zgražanje na twitterju. Na tvit osebe, ki je pozivala, da je čas slovenskega upora proti covidu, je zapisala: »Privoščim vam ventilator.«Njen odziv je sprožil nemalo zgražanja, češ da izvoljena predstavnica ljudstva človeku privošči smrt oziroma trpljenje. Za zapis se je poslanka vladne stranke opravičila (nelektorirano): »Opravičujem se vsem, ki so razumeli moj čivk kot zlonameren. Vsakomur, ki bi težko zbolel zaradi najhujše inačice covida, želim najboljšo oskrbo. Delta je bistveno bolj nalezljiva, tudi mlajši so v nevarnosti. Upam, da bo zdravstveni sistem zmogel.«Odzvala se je tudi na zapis enega izmed uporabnikov, ki ji je zabrusil, da je predstavnica ljudstva in da »naj bi varovala pravice ljudi, se za njih borila, ne pa opletala z željami za priklop na ventilator. Nagravžno pokvarjena ste!« Škrinarjeva je še enkrat pojasnjevala svoj zapis: »Želim, da nihče ne bi zbolel, če pa bi, da bi imel vso oskrbo. To pomeni, da potrebujemo dovolj ventilatorjev, da bi preprečili številne smrti v hudih potekih, ki je lahko tudi avtorjev.«Pojasnjevanje oziroma opravičevanje Škrinjarjeve pa pri večini ni naletela na odobravanje.