Policija sporočila pretresljive podrobnosti nesreče, v kateri je umrlo pet ljudi

V sredo ob 10.16 se je na štajerski avtocesti izven naselja Tepanje zgodila prometna huda nesreča, v kateri je umrlo pet oseb, so sporočili iz Generalne policijske uprave.

Nesreča se je zgodila, ko je 41-letni državljan Ukrajine vozil kombi po desnem prometnem pasu avtoceste, v smeri Ljubljane. Pri tem je v bližini odcepa za Slovenske Konjice trčil v priklopno vozilo, pripeto tovornemu avtomobilu, ki ga je vozil 42-letni državljan Belorusije in je na desnem prometnem pasu, kot zadnji stal v koloni vozil pred delovno zaporo. Zaradi hudih poškodb je pet potnic v kombiju, državljank Ukrajine umrlo, ena potnica pa je bila hudo telesno poškodovana.

Sicer pa so policisti v zadnjih 24 urah obravnavali 136 prometnih nesreč, v katerih je pet oseb umrlo, 19 nesreč se je končalo lahkimi poškodbami, tri pa s hudimi. Po podatkih Generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 31 kršitev javnega reda in miru ter 107 kaznivih dejanj.