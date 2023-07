Policija o pretepu v klubu na Krku, kjer so se brutalno spravili na štiri Slovence (VIDEO)

Pisali smo, da se je v petek zvečer se je v nočnem klubu Onyx v Punatu na Krku steplo več ljudi. Kot piše hrvaški spletni portal Index, so bili poškodovani štirje Slovenci. Vsi štirje so bili prepeljani v bolnišnico KBC Rijeka, medtem so od tam že odpustili.

V preiskavi zaradi nasilja nad štirimi Slovenci se je znašlo vsaj pet hrvaških državljanov. Sinoči so tri od njih priprli, piše 24 sata. Medij je dobil tudi posnetek prerivanja v nočnem klubu, ki pa je tako grozljiv, da so morali del posnetka izrezati ven. Med drugim naj bi bilo na posnetku mogoče videti mladeniča, kako leži v mlaki krvi po spopadu z varnostniki, drugega slovenskega turista pa naj bi varnostnik tako močno udaril, da je padel po tleh in nadaljuje s pretepanjem.

»Grozno je, kaj so jim delali. Tako so jih tepli ... Enemu so odprli lobanjo. Varnostniki bi morali zaščititi ljudi in izgnati tiste, ki povzročajo težave, ne pa to ... Njihovi obrazi so bili deformirani zaradi udarcev, ki so jih prejeli. Pretepli so jih do nezavesti. Upam, da bo za to odgovarjal,« je za 24 sata povedala priča dogodka.

Kriminalistična preiskava še poteka.