Poklukar: Dodatno sproščanje ukrepov ni mogoče

Na povabilo predsednika republike Boruta Pahorja so se na Brdu pri Kranju danes sešli vodje strank in poslanskih skupin, z izjemo LMŠ in Levice, ter minister za zdravje Janez Poklukar s strokovno skupino. Razpravljali so o strategiji boja z epidemijo in spremembah v zdravstvu. Pozneje bo o epidemioloških razmerah in ukrepih razpravljala vlada.



Kot je Pahor navedel v vabilu, je namen srečanja na Brdu pri Kranju izmenjava mnenj in stališč o ključnih vprašanjih in ukrepih, pomembnih za uspešno strategijo soočanja z epidemijo covida 19, vključno z morebitnimi predlogi za nujno potrebne sistemske spremembe v javnem zdravstvenem sistemu.



Ob torkovem obisku Brežic je Pahor napovedal, da bodo danes poskušali ugotoviti, katere smeri ukrepanja so najprimernejše, da bomo zavarovali zdravje in življenja ljudi ter v nekem sorazmerju znova odpirali javno življenje. Zahvalil se je ministru za zdravje, da bo posvet izkoristil za predloge, ki sežejo čez ukrepanje v času epidemije.



Za današnje srečanje so se predsednik republike ter predsednici in predsedniki parlamentarnih strank dogovorili na prvem sestanku na Brdu pri Kranju 24. februarja. Srečanja se nista udeležili le vodstvi opozicijskih LMŠ in Levice. Tudi danes ju ne bo. Ob siceršnjih očitkih vladni koaliciji v teh strankah menijo, da je prostor za takšno razpravo v parlamentu, kjer je tudi na očeh javnosti.



Druge parlamentarne stranke so napovedale, da se bodo današnjega srečanja udeležile.



Popoldne bo o epidemioloških razmerah in ukrepih, ki so v veljavi, razpravljala tudi vlada.



STA

Epidemiološka slika v državi je resna. Inštitut za mikrobiologijo je razkril, da so pri 22 odstotkih vzorcev od 562, ki so jih odvzeli v prvem tednu marca , potrdili prisotnost britanske različice novega koronavirusa. Napovedi, da bi lahko že v drugi polovici marca prevladale nove različice virusa, se torej uresničujejo. V torek smo znova presegli tisoč novookuženih in vse bolj jasno je, da novega sproščanja ukrepov še kmalu ne bo. To je po srečanju na Brdu pri Kranju, ki se je odvilo na pobudo, potrdil tudi minister za zdravje»Na današnjem srečanju smo se pogovarjali tudi o tretjem valu. Kar 17 evropskih držav ima ta trenutek slabše številke kot v preteklem tednu. Razmišljati o dodatnem sproščanju ukrepov ni mogoče. Stroka je danes pozvala politiko, da v boju proti epidemiji stopi skupaj. Dogovorili smo se, da se v tej sestavi sestanemo enkrat mesečno,« so še zapisali na uradnem vladnem twitter profilu.Poklukar je ob drami, ki smo ji v zadnjih dneh priče zaradi cepljenja, dejal, da je Slovenija po deležu cepljenih med najboljšimi državami v Evropski uniji.Infektologinjapa je dejala, da virusa ne zanima, kdo je v koaliciji in kdo v opoziciji. »Razmere v okolici postajajo problematične, zato je sodelovanje stroke s politiko zelo pomembno.«