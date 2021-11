Pokazala, koliko jo je stal porod v ZDA, usuli so se komentarji

Shannon Mayor je na svojem družbenem omrežju Tik-Tok postala viralna, potem ko je pokazala, koliko v ZDA stane porod. Jeseni 2020 je zanosila in poiskala najboljše zdravstveno zavarovanje, ki bi ji v največji meri krilo porod. »Če sem iskrena, je bilo najtežje iskati in zamenjati zavarovanje. To je v ZDA zelo zapletena reč. Težko je ugotoviti, katero zavarovanje je za vas idealno in če niste dobro podučeni, se lahko hitro opečete,« je povedala Shannon za Insider.

Teden dni je imela zasebno sobo v bolnišnici in je bila navdušena nad odnosom zdravstvenega osebja kot tudi oskrbo, ki sta jo z novorojenčkom bila deležna. V začetku tedna je prejela račun iz bolnišnice, na katerem je pisalo 50.816,02 dolarja, kar je nekaj čez 45.000 evrov. Ta delež je pokrila zavarovalnica, Shannon pa je plačala le 250 dolarjev oz. 221 evrov.

»Le kdo ima 50 tisoč dolarjev in si lahko privošči porod,« je zapisala ob objavi računa. »Presrečna sem bila, da sem imela krito zavarovanje, kar pa mnogo ljudi v moji državi nima,« je poudarila.

Videoposnetek si je ogledalo 8,4 milijona ljudi in mnoge je znesek presenetil.

»Vrni otroka«; »Naslednjič najbolje, da rodiš doma«; »V Singapurju ti plačajo za nosečnost«, so komentirali nekateri, medtem ko so Evropejci izrazili zadovoljstvo, da živijo na tem kontinentu.

»V Veliki Britaniji in na Škotskem je rojevanje brezplačno in še škatlo uporabnih reči ti pošljejo«, »Zaradi tega sem zadovoljna, da živim v Evropi,« pravijo.

So pa tudi primeri mnogo dražjega poroda. »Moja dojenčica je bila mesec dni na oddelku neonatalne intenzivne nege in račun je bil 300.000 evrov. Vrgla sem ga v smeti. Ali mislijo, da sem Bill Gates,« je ob objavi zapisala še ena uporabnica.