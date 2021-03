Pogrešali tri alpiniste, od popoldneva so bili nedosegljivi na mobilni telefon

Na območju Soriške planine se je v petek poškodovala turna smučarka. Reševali so bohinjski gorski reševalci.



Na Potoški gori se je v soboto poškodoval gorski kolesar. Reševali so kranjski gorski reševalci.



Ravno tako v soboto je bila izvedena še iskalna akcija na severnem pobočju Storžiča. Svojci so zvečer prijavili, da pogrešajo tri alpiniste, ki so bili od popoldneva nedosegljivi na mobilni telefon. Poleg tržiških gorskih reševalcev je bil aktiviran tudi policijski helikopter. Ob prihodu na izhodišče so pogrešani ravno sestopili s pobočja Storžiča. Ugotovljeno je bilo, da so popoldan zaradi težkih razmer prekinili vzpon in se dlje časa v navezi spuščali v dolino. Poškodovan ni bil nihče.



Gorenjski policisti ob navedenih primerih pozivajo k previdnosti, skrbnemu načrtovanju ture in upoštevanju specifik na posameznih območjih. Samo dobra oprema za varnost ni dovolj.

