Poglejte, kako je vratolomni breakdance osvojil prestolnico (FOTO)

​Breakdance, znan tudi kot breaking, je plesni slog in element hiphop kulture, ki se je razvil v zgodnjih sedemdesetih letih minulega stoletja v Združenih državah Amerike. Ta dinamični slog je postal priljubljen med mladimi po vsem svetu zaradi svoje edinstvene energije, izraznosti in tehnične zahtevnosti.

Kultura breakdancea sega prek samega giba. Gre za celovito umetniško izražanje, ki zajema elemente plesa, glasbe, mode, jezika in grafike. Skupaj z rapom, didžejstvom in grafiti postavlja enega od temeljev hiphop kulture. Breakdance je z inovativnostjo, ustvarjalnostjo in individualnostjo pritegnil številne mlade, ki v tem plesnem slogu izražajo svoje misli, izkušnje in čustva. V Slovenijo je prispel v zgodnjih osemdesetih letih; kot del hiphop kulture se je razširil med mladimi v večjih mestih, predvsem v Ljubljani, Mariboru in drugih urbanih središčih. Prve informacije o breakdanceu so se verjetno širile med mladimi, ki so se povezovali s tujimi glasbenimi trendi, modnimi vplivi in ​​hiphop glasbo. Slovenski plesalci so začeli ustvarjati svoje skupine in se organizirali v manjše plesne ekipe, kjer so razvijali plesne sposobnosti in izmenjevali znanje. Pomembno vlogo pri popularizaciji breakdancea pri nas so odigrale plesne prireditve, dogodki in tekmovanja, ki so privabljali plesalce in navdušence.

Povsem izenačeni boji

Navdušujoče, vroče, predvsem pa zelo napeto v znamenju breakdancea je bilo minuli konec tedna na Kongresnem trgu v Ljubljani. Pripravili so dvodnevni dogodek, osupljiv plesni spektakel World Kidz Breaking Champion – Powered by I Feel Slovenia, kjer so se pomerili najboljši svetovni breakdancerji, mlajši od 18 let. Dogodek, plod ideje staroste evropskega hiphopa Sama Polutka Kosa, znanega tudi kot Samson OG, pri katerem so sodelovali tudi prireditelji iz agencije Extrem, je pritegnil okoli 300 plesalcev iz skoraj 40 držav. Tekmovali so v šestih kategorijah, pri čemer je bil vrhunec finale serije WKBC, v katerem se je na vseh celinah pomerilo več kot 1500 plesalcev, med njimi obetavni bodoči olimpijci, ki so se zavzeto borili za vrhunske rezultate.

Zmagovalca finala serije WKBC, Bolgarka Bgirl Firebird in Ukrajinec Bboy Raptor, z organizacijsko ekipo FOTOGRAFIJE: Mediaspeed.net

Najmlajši breakdancerji so poželi občudovanje in glasno spodbudo občinstva.

Zmagovalcu Raptorju je čestital legenda evropskega hiphopa in idejni vodja dogodka Samo Polutak Kos.

Poleg glavnega tekmovanja WKBC, Finala WKBC – Powered by I Feel Slovenia, ki sta ga osvojila Bolgarka Bgirl Firebird in Ukrajinec Bboy Raptor, se je odvilo še pet drugih kvalifikacijskih in ekshibicijskih tekmovanj v breakdanceu. Po videnem lahko brez zadržkov zapišemo, da bo breaking zagotovo ena najprivlačnejših disciplin na olimpijskih igrah v Parizu, saj so že mladinci prikazali izjemen talent in formo in tudi laike navdušili z drznimi triki in atraktivnimi slogovno izpopolnjenimi nastopi. Tako med fanti kot tudi dekleti so bili boji zelo izenačeni. V glavnem tekmovanju se domači plesalci niso prebili v zaključne boje, so pa navijači toliko glasneje podprli domače upe v treh drugih finalih. Naš največji talent Tilen Grašič Tasic je po zvinu gležnja v petek odplesal še tri dvoboje in osvojil drugo mesto v battlih, bojih 1 na 1. Gleženj je še zvit, a menda ne bo hujših posledic, žal pa se mu je izmuznil nastop na tekmovanju Affati v Philadelphii.

Posebno zanimive so bile sobotne kvalifikacije v tekmovanju All Style, saj je zmagovalec dobil priložnost nastopiti na tekmovanju Summer Dance Forever na Nizozemskem. Po mnenju sodnikov je v izenačenem boju zmagal Švicar Lil Prince, ki pa je ob razglasitvi povedal, da spoštuje odločitev sodnikov, vendar meni, da je bil Slovenec Obito boljši. Na koncu je edini pokal ostal doma pri začetnikih (1 na 1 beginner), kjer je zmagal Jaša.

Izjemen dogodek na Kongresnem trgu je še enkrat dokazal, da se breakdance razvija v enega najbolj priljubljenih in atraktivnih športov današnjega časa. Mladim plesalcem, med njimi bodočim olimpijcem, je uspelo navdušiti občinstvo s strastjo, talentom in inovativnostjo. Z nestrpnostjo pričakujemo prihajajoče olimpijske igre v Parizu, kjer bodo imeli priložnost pokazati izjemne sposobnosti na največjem svetovnem odru.

Za vroče ritme je poskrbela tudi mednarodno znana DJ Xenia, Ksenija Filipčič, sicer učiteljica razrednega pouka v Prlekiji.

Dekleta v tem športu prav nič ne zaostajajo za fanti.

Na nogah, rokah, glavi ali v zraku