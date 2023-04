Poglejte, kaj novega ima Luka Dončić

Tako sveže so, da jih Jordan Brand niti še na svoji uradni spletni strani ni predstavil, vendar jasno vidimo, da gre za izpopolnjene Jordan Luka 1.

Vseh podrobnosti še ne vemo, vidimo pa lahko, da gre za model z nizkim izrezom z dodatno zaščito za stabilnost Lukovih gležnjev.

Ne vemo še niti kakšna cena bo teh krasnih copat.

Dončićev prvi prepoznavni, Jordan Luka 1, so bili hit med igralci in navijači. Gre za jordanke, ki se prodajajo na dražbah, največkrat za dobrodelne namene, in vedno dosegajo astronomske cene.