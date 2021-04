Počivalšek sporočil: V teh regijah se odpirajo terase gostiln

Vlada je danes na Brdu pri Kranju razpravljala o ukrepih za omejitev širjenja novega koronavirusa, ki bodo veljali v prihodnjem tednu. Pri opredelitvi ukrepov za prihodnji teden pa naj bi upoštevali epidemiološke razmere v posameznih regijah.Gospodarski ministerje po seji že sporočil, da se v nekaterih regijah prihodnji teden vendarle odpirajo terase in vrtovi gostinskih lokalov. »Podaljšujemo trenutno veljavne izjeme in v 8ih oranžnih regijah odpiramo terase in vrtove gostiln in lokalov med 7. in 19. uro. Gostinci bodo nekoliko lažje zadihali, spet smo korak bližje življenju, kot smo ga vajeni,« je zapisal na twitterju.»Od ponedeljka v Goriški, Gorenjski, Obalno-Kraški, Pomurski, Posavski, Podravski, Koroški in Zasavski regiji zopet lahko strežejo kavo na terasah in vrtovih. Osebni prevzem blaga, hrane ali pijače na prevzemnih mestih pa se sedaj dovoli tudi brez časovne omejitve.«