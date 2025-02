Po štirih urah pogovorov še ni znano, kdaj se bosta srečala Putin in Trump

V Rijadu so se po več kot štirih urah končali pogovori delegacij Združenih držav Amerike in Rusije pod vodstvom zunanjih ministrov Marca Rubia in Sergeja Lavrova. Dogovora o datumu srečanja predsednikov obeh držav še niso dosegli, so pa tuji mediji poročali, da naj bi bila Rusija proti »posredovanju evropskih sil v Ukrajini«, saj da to vidijo kot »eskalacijozadev«.

ZDA in Rusija sta začeli priprave na vrh med predsednikoma Donaldom Trumpom in Vladimirjem Putinom, je po pogovorih dejal Putinov zunanjepolitični svetovalec Jurij Ušakov. Po njegovem mnenju je malo verjetno, da bi bilo srečanje predsednikov že prihodnji teden. Pred tem morata delegaciji opraviti še nekaj intenzivnega pripravljalnega dela.

Delegaciji sta se tudi dogovorili, da bodo pogajalci obeh strani stopili v stik ter si prizadevali za konec vojne v Ukrajini, je dejal Ušakov.

Ušakov je ocenil, da so pogajanja med rusko in ameriško delegacijo potekala dobro. Po njegovih besedah je potekala resna razprava o vseh vprašanjih, Rusija in ZDA pa sta se dogovorili za izboljšanje dvostranskih odnosov, za kar sta zainteresirana tako Moskva kot Washington.