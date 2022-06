Se slovenski politiki drogirajo? Tako je odločila vlada o predlogu zakona o testiranju

Vlada ne podpira predloga zakona o obveznem testiranju funkcionarjev na prepovedane droge, saj pretirano posega v zasebnost posameznika, so sporočili iz urada vlade za komuniciranje.

Po navedbah vlade bi lahko bila takšna ureditev pri presoji ustavnosti sporna, zlasti ob odsotnosti prostovoljne privolitve funkcionarja k testiranju. Poleg tega pa vlada ocenjuje, da predlog zakona ne rešuje celovite problematike vseh psihoaktivnih snovi, ki lahko vplivajo na vestno, nepristransko in kakovostno opravljanje nalog funkcionarjev.

Kakšen predlog je zavrnila vlada?

S predlogom zakona o obveznem testiranju funkcionarjev na prepovedane droge se določa obveznost testiranja funkcionarjev na prisotnost prepovedanih drog v organizmu, organizacija in postopek testiranja ter objava poročila o ugotovitvah testiranja. Predlagatelji utemeljujejo predlog zakona s tem, da je njegovo sprejetje neizogibno zaradi odgovorne politike oziroma odgovornosti funkcionarjev pri opravljanju njihovih funkcij in preglednosti njihovega delovanja, so povzeli v vladi.

Testirani bi bili poslanci DZ, predsednik republike, predsednik vlade, ministri in državni sekretarji, »katerih pričakovano ravnanje je, da opravljajo naloge vestno, nepristransko in kakovostno«, so navedli SDS v predlogu.