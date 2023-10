Po Ivančni Gorici so prehodili več kot 100 kilometrov

Minuli vikend je bil kot nalašč za hojo in izlet v naravo. Nekateri so to vzeli zelo zares in prepešačili več kot 100 kilometrov. V občini Ivančna Gorica imajo krožno pešpot Prijetno domače, ki je povezovalna pot po krajevnih skupnostih okrog občinskega središča. Na celotni poti je 12 informativnih turističnih točk, imenovanih tudi 12 biserov (krajevnih skupnosti), na katerih si pohodniki in pohodnice pridno beležijo žige. Pot je dolga dobrih 100 km, razkriva znamenitosti in lepote občine Ivančna Gorica, prehodimo jo v treh dneh. Približno tretjino je je trasiral in markiral domači gorniški klub, ki ta del tudi vzdržuje.

Kar 33 na celotni poti

Tudi vreme jim je bilo naklonjeno. FOTO: G. S.

Letos so šli po njej že devetič, kar 33 (lani je bilo takih 24) jih je prehodilo celotno traso. Vseh 12 žigov so zbrali Stane Erjavc, Janez Golf, Miran Kastelic, Ivan Kek, Slavko Kastelic, Angela Mandelj, Breda Kramar, Avguštin Rus, Aleš Krevs, Miran Slana, Milan Kastelic, Alojz Šinkovec, Boštjan Medvešek, Alojz Hribar, Olga Primc, Marjan Mlakar, Jožica Perme, Tončka Arko, Sonja Kastelic, Marta Ceglar, Janez Mežan, Martin Trček in Karmen Koželj Trček, Jožica in Rado Kralj, Ivanka in Anton Fortuna, Slavka in Anton Fortuna, Jožica in Jože Gregorič ter Majda in Polde Sadar. Nekateri so šli po njej že večkrat: tako so priznanje, bolje rečeno kar praktično darilo v obliki pohodniškega nahrbtnika, za petič prehojeno pot prejeli Jožica Kralj, Stane Erjavc in Alojz Fortuna.

Na Polževem. FOTO: G. S.

Čestitke v obliki priznanja za uspešno prehojeno pot sta pohodnikom ob koncu izrekla župan Dušan Strnad in direktorica ZKT Prijetno domače Ivančna Gorica Maja Lampret. Zahvalo sta izrekla vsem, ki so v treh dneh prehodili le del poti, ter vsem posameznikom, krajevnim skupnostim in društvom, ki so pohodnike z gostoljubnostjo sprejeli na poti. Zahvala gre tudi PD Polž Višnja Gora in Šentvid pri Stični ter Gorniškemu klubu Limberk za urejenost poti. Akcijo so tokrat sklenili na Lavričevi koči, dobrih 519 metrov nad morjem. Je ena od najnižje ležečih koč v Sloveniji, priljubljena postojanka tako za domačine in okolišane kot vse ljubitelje hribov in vzponov.