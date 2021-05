Po avtocesti drvel 226 kilometrov na uro (FOTO)

FOTO: PU Maribor

Policisti so med koncem tedna obravnavali več prekoračitev hitrosti vožnje. Največja izmerjena hitrost na avtocesti na Gorenjskem je bila 191 kilometrov na uro, na avtocesti proti Gruškovju pa kar 226 kilometrov na uro.Tako je 47-letni državljan Belgije, ki so ga v nedeljo med opravljanjem nadzora prometa obravnavali mariborski policisti, na avtocesti na relaciji Slivnica–Gruškovje vozil s povprečno hitrostjo 226 kilometrov na uro. Poleg tega na vozilu ni imel nameščene veljavne vinjete za vožnjo po avtocesti. Policisti so mu izrekli 1.650 evrov globe in kazen devetih kazenskih točk, poroča PU Maribor.Gorenjski policisti pa so med vikendom obravnavali 26 primerov, ko so vozniki hitrost prekoračili na avtocesti, v dveh pa v naselju. Največja izmerjena hitrost na avtocesti je bila 191 kilometrov na uro, v naselju pa 74 kilometrov na uro. Izmed vseh obravnavanih primerov so vozniki prekoračili hitrost na avtocesti v 27 primerih, v dveh primerih pa v naselju. Občutna prekoračitev hitrosti predstavlja večje tveganje za prometne nesreče, kar izkazuje tudi letošnja statistika, saj se je zaradi hitrosti na Gorenjskem zgodilo 79 prometnih nesreč od 482 oziroma vsaka šesta nesreča. Več nesreč, kar 85, pa se je zgodilo samo še zaradi nepravilne smeri vožnje, kar je dejavnik, ki je tudi tesno povezan s hitrostjo, so opozorili pri PU Kranj.Policija zato poziva k prilagojeni hitrosti vožnje in vožnji znotraj omejitev hitrosti ter tako k zmanjševanju tveganj za nesreče in ogrožanja ostalih udeležencev v prometu.