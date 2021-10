Plezalna stena v vsako slovensko vas

Mednarodna zveza za športno plezanje (IFSC) je razkrila koledar tekmovanj in drugih dogodkov za sezono 2022. Karavana se bo ustavila tudi v Sloveniji, kjer bo 2. in 3. septembra 2022 tekma svetovnega pokala v težavnosti. Vnovič bomo lahko navijali tudi za skupino naših športnih plezalk in plezalcev v boju za odličja, ki jih marljivo zbirajo in prinašajo z največjih tekmovanj. Slovenija je svetovna velesila športnega plezanja. Ne nazadnje imamo olimpijsko in svetovno prvakinjo Janjo Garnbret. Slovenci smo v plezanju vrhunski, ker ga imamo tako radi. Zanimanje narašča Športno plezanje je sodob...