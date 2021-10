Plezalca zgrmela več deset metrov v globino

V petek, nekaj pred 11. uro so bili na PU Ljubljana obveščeni o nesreči dveh oseb na območju Kalške gore.



»Po do sedaj zbranih obvestilih sta osebi plezali v navezi, pri tem pa s stene zdrsnili in padli več deset metrov v globino. Po prvih podatkih sta bili obe hudo telesno poškodovani in bili po reševanju s helikopterjem odpeljani v UBKC Ljubljana. Njuno življenje naj nebi bilo ogroženo,« javnosti sporočajo z omenjenje policijske uprave.



Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah dogodka. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: