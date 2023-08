Planinec zdrsnil 50 metrov in se smrtno ponesrečil

Veliko gorskih reševalcev je vključenih v akcije na različnih koncih Slovenije, ki so jih prizadele poplave, posredovati pa morajo tudi pri gorskih nesrečah.

Gorski reševalci iz Bohinja in dežurna ekipa za reševanje v gorah s posadko helikopterja Letalske policijske enota je včeraj posredovala pri reševanju planinca, ki je zdrsnil 50 metrov s planinske poti in se smrtno ponesrečil.

Tolminski gorski reševalci so z dežurno ekipo za reševanje v gorah ob pomoči posadke helikopterja Letalske policijske enote reševali zaplezane tuje planince.

Na pomoč prebivalcem Koroške

Ekipa 20 gorskih reševalcev iz različnih društev GRS je včeraj zjutraj s tremi helikopterji Slovenske vojske odletela na pomoč prebivalcem Koroške in GRS Koroške, ki so v poplavah izgubili prostore, opremo in vozila.

Odpeljali so jim nekaj reševalne opreme, predvsem pa so jim priskočili na pomoč pri oskrbi in evakuaciji prebivalcev. Pregledali so vse nedostopne višje ležeče terene, ki niso imeli dostopa do oskrbe. Peš in tudi s helikopterji Slovenske vojske ter madžarskimi helikopterji so jim odnesli potrebna zdravila, vodo, hrano, oblačila, gorivo, agregate.

Polovica ekipe gorskih reševalcev ostaja na Koroškem tudi danes, ko bodo skupaj z ostalimi reševalnimi službami nadaljevali delo.