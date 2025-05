Planeti v dvanajsti hiši

Ta hiša predstavlja zaprta mesta, bolnišnice, zapore, popravne domove, samostane, skrite sovražnike, neraziskana področja, skrito pomoč, podporo, divje živali, obalo, umetnost, film ...

S Soncem v njej je človekova vitalnost nižja. Sonce se tu ne počuti najbolje, saj je skrito v ozadju. Zato ta povezava kaže nižjo samozavest, težave z možem, očetom. V ženskih kartah včasih, da se ženska skrivaj srečuje s poročenim moškim. Ta kombinacija je dobra samo v kartah umetnikov, sploh če je Sonce povezano z Neptunom ali Venero. Človek je lahko vodja v zaporu ali v bolnišnici, uspešen je na področju kemije ...

V tej hiši najdemo skrite stvari, tisto, česar ne vidimo. FOTO: Rawpixel/Getty Images

Tudi Luna se v 12. hiši ne počuti najbolje, človek s to kombinacijo je čustveno občutljiv, včasih prav nebogljen, nagnjen k odvisnosti. Velikokrat ne razume najbolj svojih čustev in ne ve dobro, kaj ga čustveno obremenjuje. Ni si na jasnem o svojih čustvih. Možni so strahovi. Velikokrat je to tudi znak, da je bila mama v zgodnjem otroštvu človeka v težji psihični situaciji, čustvena, občutljiva, da mora on skrbeti za mamo, da je ta na nek način odvisna. Drugič to pomeni le, da matere ne vidi realno, da ima veliko iluzij o njej. To je tudi ena od kombinacij za varanje, saj je videti, da se ženi nekaj skriva oziroma da mi kot žena nekaj skrivamo.

Merkur v 12. hiši ni najbolj prijetna pozicija, razen pri umetnikih lahko prinese velik navdih in domišljijo. Predvsem pesniki imajo takšne kombinacije, vendar je to mogoče videti tudi pri drugih piscih (Hemingway). Za večino ljudi to pomeni zmeden um, ljudi, ki jih ogovarjajo za hrbtom, šibkejše sorojence, možnost obiska bolnišnice v času otroštva in podobne stvari. Razum človeka kmalu pride pod vpliv drugih, tako je dobro, da se izbira dobro družbo in je ta vpliv lahko spodbuden.

Venera v 12. hiši je nekoliko neprijetna. Čeprav nam da poseben šarm, da smo drugim pravljično zanimivi in privlačni, je velikokrat ta povezava vzrok za to, da ne vidimo stvari stvarno, da partnerja ali ljubezen poveličujemo, kar vedno nosi razočaranja, ali celo ljubezen doživljamo bolj v domišljiji kot v realnosti. Sem ter tja, če je Venera v zase neprijetnem znamenju in retrogradna, pa strah pred ljubeznijo in temeljno nemoč ustvarjati harmonične odnose. Možne so skrite ljubezni, velika potreba biti zaljubljen, ljubezen v domišljiji. Kar se umetniških talentov tiče, so ti lahko izjemni, kot bi se človek že rodil z njimi.

Mars se v 12. hiši počuti kot tiger v kletki. Obstaja nevarnost zoprnih in agresivnih skritih sovražnikov, da se za našim hrbtom dogaja kaj neprijetnega in škodljivega. Tudi v energijskem smislu zadeva ni najboljša, nekaj nam krade voljo, moč in energijo. Svoje agresivnosti ne znamo sprejemati ali jo skrivamo in počnemo agresivne stvari skrivaj. Pogosto je to povezano z aferami, še bolj v ženski karti, kjer je videti skriti ljubimec. To zna biti koristno za umetnike, da lahko svojo energijo konkretno uporabijo za ustvarjanje, kar lahko vidimo pri Pablu Picassu.