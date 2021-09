Pirc Musarjeva s prstom pokazala na krivca za slabo precepljenost

Zadnji ukrepi vlade, ko morajo uporabniki storitev izpolnjevati pogoj PCT, dviga obilo prahu. V Tarči na RTV so razkrili, da naj bi dobavitelj hitrih antigenskih testov, ki je želel ostati anonimen, tik pred vladno odločitvijo prejel klic z ministrstva za zdravje, kjer jih je zanimalo, koliko hitrih anitgenskih testov imajo na zalogi. Vodja strokovne skupine za obvladovanje epidemije infektologinja Mateja Logar je dejala, da je vlada povozila predlog strokovne skupine in je ša v bolj stroge ukrepe, kot je predlagala skupina. Bolj stroge ukrepe so sprejeli tudi glede izpolnjevanja PCT pogoja v zdravstvu. Logarjeva je povedala, da je skupina te ukrepe predlagala za kasnejši čas. Zdravniki opozarjajo, da je ta ukrep zelo nevaren, saj se je že v prvem valu izkazalo, da številni, ki so potrebovali zdravniško pomoč, te pomoči niso iskali, saj se bojijo, da bi zboleli.



Da je ključno, da imajo ljudje dostop do družinskih zdravnikov in primarnega zdravstva, pravi tudi nekdanji direktor Zdravstvenih domov Ljubljana Rudi Dolšak. »Otežen je pristop do družinskega zdravnika in na primarnem nivoju je bistveno do družinskega zdravnika priti. Pričakujem, da se bodo ZD primerno organizirali, poskrbeli za PCT in da bo izvajanje potekalo nemoteno,« je dejal.



Nezadovoljstvo zaradi PCT je v sredo privedlo do shodov in nasilnih protestov. Minister za zdravje Janez Poklukar je dejal, da so zaradi tega v zdravstvu, ko gledajo te dogodke, razočarani in žalostni nad tem, kar se dogaja. »Ne moremo verjeti, da si lahko kdo misli, da zdravstveni delavci ne bi želeli ljudem dobro. Ključno je, da ne gremo po poti nasilja in delitve, temveč da se povežemo,« je dejal.

​ ​Keber previdno, skrbijo ga tožbe

Nekdanji minister za zdravje Dušan Keber pa je dejal, da ga čudi, da je v lanskem in letošnjem letu prišlo do takšnega nasilja. »V tujini se običajno pri takem nasilju oglasi neka skupine in prevzame odgovornost. Ponosni so. Če ne bo prišlo do odkritja in analize, kdo je za tem, si lahko državljani mislimo, da so zadaj tisti, ki imajo koristi od nasilja. Kdo pa je to? Če izrečem na glas, bom rabil pravno pomoč. Vsak pri sebi ima odgovor na vprašanje, zakaj ljudje zažigajo cepilne centre in zganjajo nasilje,« je dejal. Koordinator za cepljenje Jelko Kacin pravi, da bi morali organizatorji protesta in upa, da bodo pristojni podali primerne ovadbe.



Nekdanja informacijska pooblaščenka Nataša Pirc Musar pa meni, da do vsega tega prihaja zaradi izrazito slabe komunikacije vlade, ki sem ji priča že od lanskega marca. »Če nekdo državljane zmerja s svinjami, jih ljubkovalno označi za bisere in na twitterju kriči na ljudi, ki nimajo istega mnenja kot vlada, to ni nič dobrega.« Dodala je še, da če vlada pričakuje, da bodo državljani poslušni in upoštevali ukrepe, morajo tudi sami spoštovati državljane.



Na besede Pirc Musarjeve in kritike, ki jih je ves čas trajanja epidemije se je odzval Kacin, ki je dejal, da bi lahko minister za zdravje povedal, zakaj se zadnjih 80 dni ni pojavil v javnosti in dejal, da on ne more biti kriv za stanje. Poklukar je nato povedal, da si že ves čas na ministrstvu prizadevajo, da bi ljudem čim širše predstavili epidemijo kot tisto, kar nas trenutno omejuje. Nujno je, da dosežemo ciljno precepljenost, je dejal. Pirc Musarjeva nad Kacina

Debata med gosti je nato tekla o tem, ali je prav, da so testi plačljivi in koliko testi stanejo. Keber je prepričan, da bi moralo biti testiranje brezplačno in da se mora omogočiti tistim, ki pridejo v zdravstveni dom brez tega pogoja, v zdravstvenem domu omogočiti testiranje. Prepričan je še, da se s tem ukrepom krši zakon o pacientovih pravicah in še kakšen drug zakon. Poklukar pa je na vprašanje, zakaj PCT tudi v zdravstvu in dejal, da pokažemo vsem, kako resno je.



Na vprašanje zakaj je v državi tako slaba precepljenost in ali bo uvedeno obvezno cepljenje, Kacin pravi, da bo vlada odgovorna in bo odločitev za obvezno cepljenje sprejela najprej bi sebi in dala zgled. Kacin je še dejal, da je pošla zaloga cepiva proizvajalca Janssen. Pravi, da je tega cepiva zmanjkalo po celi Evropi, saj je bila vmes ustavljena dobava.



Pirc Musarjeva je bila nato zelo ostra do Kacina in mu je povedala, da povsem napačno komunicira in da je to, da napoveduje, da bodo dali državljanom zgled in z obveznim cepljenjem začeli pri sebi, popolnoma zgrešeno. Prepričana je, da bi bilo obvezno cepljenje treba uvesti najprej tam, kjer se virus najbolj širi in kjer so najbolj ranljivi.



Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: