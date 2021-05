Pipistrelovo letalo strmoglavilo v Iraku in razkrilo tajne načrte

Ameriška vojska je potrdila, da na Bližnjem vzhodu uporablja nov, skoraj neslišni tip brezpilotnega letala, potem ko je lani eno takih letal v Iraku strmoglavilo. Zdaj je znano, da je šlo za Pipistrelov predelani model Sinus, piše MMC., lastnik ajdovskega podjetja Pipistrel, je za MMC povedal, da so pri Pipistrelu za omenjeni tajni program vedeli, kot so tudi takoj lani izvedeli, da je strmoglavilo eno od njihov letal. »Obveščeni smo bili o preiskavi, ki je ugotovila, da vzrok za strmoglavljenje našega letala ni bila tehnična napaka Pipistrela,« je dejal, ni pa želel komentirati, ali so vedeli prav za omenjeni program v Iraku. »Členi pogodbe, ki govorijo o nerazkrivanju podatkov, so pri vojaških naročilih zelo strogi, zato ne morem komentirati,« je potrdil za omenjeni portal.Omenjena posebna brezpilotna letala Sinus uporabljajo Američani v sklopu svojega poveljstva specialnih operacij (SOCOM) v programu brezpilotnih letalnikov dolge vzdržljivosti LEAP. Javnost je za obstoj programa izvedela šele ta teden, ko je potekel embargo na novico, da je 24. julija lani na mednarodnem letališču v Erbilu v Iraku strmoglavil eden teh brezpilotnih letalnikov, identificiran zgolj kot AVOO9, piše portal. Po poročilu je 3,4 milijona dolarjev vreden brezpilotni letalnik je ob pristajanju nenadoma strmoglavil z nosom navzdol in bil popolnoma uničen.