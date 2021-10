Pijan trčil v drugo vozilo in pobegnil

Novomeški policisti so v soboto zvečer obravnavali voznika, ki je na parkirnem prostoru na Westrovi ulici trčil v drugo vozilo in pobegnil. Vozilo in 65-letnega voznika so izsledili ter ga preverili z alkotestom (0,32 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka).



Vozniku so odvzeli vozniško dovoljenje in mu zaradi kršitev cestnoprometnih predpisov izdali plačilni nalog v znesku 1220 evrov (še osem kazenskih točk), so sporočili iz PU Novo mesto.

