PGD Tolmin: Poteka intenzivno gašenje, območje preletavajo letala Air Tractor in helikopter

Na pobočju Žabijskega vrha je prejšnji teden izbruhnil podtalni požar. Najverjetneje ga je zanetil udarec strele, ki je zanetil gozdno podrastje. Požar trenutno gasi 11 gasilcev Prostovoljnega gasilskega društva Tolmin. Gasilci bodo na vrhu postavili bazen, iz katerega bodo črpali vodo za gašenje gozdne zemlje in tal.

Kot je za STA povedal poveljnik Prostovoljnega gasilskega društva Tolmin Jure Beguš, se je požar na pobočju Žabijskega vrha začel prejšnji torek, ko so ga gasilci tudi začeli gasiti.

Zagorelo zaradi strele?

Najverjetneje ga je povzročil udarec strele, ki je zanetil suho gozdno podrastje, požar pa se je tako razširil v korenine in gozdno zemljo, je pojasnil Beguš. Območje Žabijskega vrha je tako že od začetka požara zaprto za pohodnike, je dodal.

Za gašenje požara so v nedeljo uporabili helikopter Slovenske vojske, v ponedeljek pa letala air tractor, požar pa že od začetka spremljajo iz zraka z droni. Ker požar gori podtalno, ga na površju težko opazijo, je pojasnil. Gorišča se nahajajo od enega metra do metra in pol pod zemljo, zato jih je težko pogasiti z odlaganjem vode iz zraka.

Upajo, da bodo požar danes uspeli dokončno pogasiti

Gasilci so tako na vrhu naredili poseko, tam pa načrtujejo postavitev bazena, iz katerega bodo dovažali vodo za gašenje posameznih gorišč.

Požar se počasi, a vztrajno širi, a za zdaj ne ogroža nikogar, je dodal Beguš. »Težava pa je v tem, da težko vidimo, kam se bo požar širil, zato ga je najbolje takoj pogasiti,« je dejal. Kar najhitreje ga je treba pogasiti, saj lahko v sušnem obdobju izbruhnejo tudi požari na Krasu, pri gašenju katerih morajo pomagati tudi tolminski gasilci, je pojasnil Beguš.

Tolminski gasilci upajo, da bodo požar danes uspeli dokončno pogasiti, je sklenil.