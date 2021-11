Pet največjih groženj kvalitetnemu odnosu

Nedvomno je cilj vsakega para ohraniti zdrav ter uspešen odnos. Pri tem je dobro vedeti, kaj je treba in česa se ne sme početi, ter tudi, katerih stvari ni dobro ignorirati. Poglejte pet groženj, ob katerih v prid dobre zveze ne smete zatiskati oči.

Pomanjkanje komunikacije

Če sta se nenadoma prenehala pogovarjati, poiščita razloge za pomanjkanje komunikacije. Morda je to preobremenjenost, pomanjkanje časa, skrb za otroke, nor ritem življenja …

Ne glede na to, kaj se skriva v ozadju, razloge odpravita in tok pogovora vrnita na predhodno raven. Če seveda hočeta delovati razmerju v prid.

Ignoriranje težav

In s tem odlašanje z iskanjem rešitev zanje. Težave so del vsake zveze, a treba jim je posvečati primerno pozornost in jih sproti reševati, sicer se le kopičijo in na koncu razmerju ustvarijo nepopravljivo škodo.

Samostojno sprejemanje odločitev

Kadar začne en partner o zadevah, ki zadevajo oba, sprejemati odločitve brez posveta in celo samo sebi v prid, je čas, da se prižge rdeča luč.

Kajti na dolgi rok to vodi v podrejanje druge strani, podrejanje pa nikoli ni sestavina zdravega odnosa.

Drug drugemu nista več prioriteta

Lahko se zgodi, da partnerja prenehata drug drugega in njun odnos postavljati na prvo mesto in en ali oba začneta nanj umeščati druge osebe ali stvari.

Tudi to ni prava pot do uspeha v razmerju. Prav je, da imata življenje tudi izven odnosa, a kljub temu bi drug za drugega morala ostati prioriteta.

Pomanjkanje dotika

Ali popolna odsotnost tega. Ne zgolj v seksualnem smislu, temveč z vseh vidikov.

Fizična bližina je nepogrešljiva sestavina uspešne zveze in kadar ta iz nje izgine, je treba storiti vse, da se povrne. V nasprotnem primeru odnos vse hitreje drvi v prepad.