Pes ameriškega predsednika je moral zapustiti Belo hišo

Nemški ovčar ameriškega predsednika Joeja Bidna po imenu Commander je moral zapustiti Belo hišo, ker je ugriznil številne agente tajne službe in druge uslužbence, so v sredo sporočili iz Bele hiše. Nedavno so ameriški mediji poročali, da je bil vpleten v najmanj enajst incidentov z ugrizi, vendar se je izkazalo, da jih je bilo še več.

Dveletnega nemškega ovčarja družine Biden po imenu Commander (Poveljnik), ki se je v Belo hišo vselil leta 2021, so po poročanju ameriške televizije CNN začasno umaknili na neznano lokacijo, medtem ko se bodo odločili, kaj storiti z njim.

»Predsedniku in prvi dami je zelo pomembna varnost vseh, ki delajo v Beli hiši, in tistih, ki ju vsak dan varujejo,« je povedala tiskovna predstavnica prve dame ZDA Jill Biden.

Nemški ovčar Commander je moral zapustiti Belo hišo. FOTO: Ken Cedeno Reuters

Ameriški mediji namreč poročajo, da je bil pes predsednika Bidna vpleten v več primerov agresivnega vedenja, kot je bilo znano doslej. Tajna služba je septembra priznala, da je ugriznil enajst njenih agentov, vendar je televizija CNN nedavno poročala, da je bilo dejansko število še višje, in da je Commander večkrat ugriznil tudi druge uslužbence v Beli hiši.

Commander je sicer že drugi Bidnov pes, ki so ga zaradi agresivnega vedenja morali umakniti iz domovanja trenutnega ameriškega predsednika. Nemški ovčar Major je prav tako pogosto grizel uslužbence Bele hiše in osebje varnostnih služb, zato ga je družina Biden poslala k prijateljem v domači Delaware.

Agresivno vedenje psov v Beli hiši so novinarji in strokovnjaki sicer v preteklosti večkrat pripisovali stresnim razmeram v uradni rezidenci predsednika ZDA v Washingtonu.