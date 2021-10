Pennu razpadel že tretji zakon

LEPIH deklet mu ni nikoli manjkalo, dve je popeljal pred oltar, pa vendar se nikoli ni počutil resnično ljubljenega in noro zaljubljenega. Tako je leta 2010. v luči druge ločitve, od Robin Wright, priznal oskarjevec Sean Penn. A ni dvignil rok od ljubezni in je lani še v tretje poskušal srečo kot zakonski mož. »Imela sva covidno poroko. Prek zooma naju je poročil notar, z nama doma pa so bili moja otroka in njen brat,« je radostno novico lansko poletje oznanil hollywoodski zvezdnik, ki je prstan nataknil kar 32 let mlajši Leili George, s katero sta se zaljubila med snemanjem filma The Last Face leta 2016. A če sta kot par zdržala štiri leta, sta kot zakonca le dobro leto. Po zgolj 15 mesecih je Leila namreč vložila ločitvene papirje.

Menda sta se zaljubila na prvi pogled, a njuna ljubezenska pot je bila polna vzponov in padcev. »Začela sta se videvati, nato sta se razšla, a jo je Seanu spet uspelo osvojiti. Spoznal je, da je naredil napako, in ko se mu je zazdelo, da jo zna za vedno izgubiti, je trdo delal, da jo je spet osvojil,« je povedal vir in nadaljeval, da sta ljubezen znova obudila med pandemijo. »Tedaj sta se resnično močno zbližala in se že po nekaj mesecih, bilo je na začetku vsesplošnega zaprtja, zaročila.« Avgusta lani sta se poročila.

Oskarjevčev prvi zakon s pop kraljico Madonno je trajal štiri leta, do 1989. Zatem je bil 14 let poročen s stanovsko kolegico Robin Wright, ki mu je povila dva otroka, danes 30-letno Dylan in tri leta mlajšega Hopperja. Z Leilo jima je odzvonilo po pičlih 15 mesecih. Čemu, še ni znano, jasno je le, da je mlada lepotica tista, ki je sklenila končati zakon. T. P.