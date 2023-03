Pariške modne obljube

Medtem ko navadni smrtniki v zvezi z oblačili razmišljamo predvsem o prihajajoči pomladi, smetana modnega sveta v Parizu že odloča, kaj bomo nosili prihodnjo jesen in zimo. Pariški modni teden, najprestižnejši modni teden na svetu, je potekal med 27. februarjem in 7. marcem in v francosko prestolnico poleg modne visoke družbe privabil tudi številne tiste, ki si tovrstne modne muhe lahko privoščijo. Nič čudnega, torej, da so bile oči uprte tudi v oblačila obiskovalcev, ne samo na brvi. In ne eni ne drugi niso razočarali.

Kralja modnega tedna

Saab v naslednji sezoni prisega na cvetlice. FOTO: Profimedia

Nesporno glavne na modnih brveh so bile bolj nosljive, uporabne in cenovno dostopne kolekcije ready-to-wear. Še posebno čast ženski lepoti sta letos po mnenju modnih poznavalcev in sladokuscev izkazali dve, modna revija italijanskega oblikovalca Giambattista Vallija ter libanonskega oblikovalca Elie Saaba. Skupaj z drugimi velikimi modnimi imeni sta na prestol modne jeseni/zime 2023/24 postavila žensko, ki je odločna, a hkrati mila, nežna, a vseeno močna, princesa, ki je hkrati vojščakinja, in vojščakinja, ki je tudi lepotica večernega plesa.

Mojster pravljično razkošnih večernih oblek Valli je tudi tokrat poskrbel za pravo parado maksi oblek. Te so bile redkeje, kot smo vajeni, okrašene s cvetnimi potiski, a z zvončastimi krili in frfotajočimi materiali (med drugim tudi tilom) še vedno izjemno ženstvene, z volančki, pentljami in golimi rameni. Nežen videz ima v Vallijevi kolekciji za prihodnjo sezono kontrast, pridih resnosti, celo strogosti v sicer radoživi modni igri barv, materialov in krojev. Tako je rožnata večerna obleka z zvončastim krilom in pentljo na prsih nepričakovano zapeta do vratu, kreacije, oplemenitene z vezenjem in okraski in tila, pa modni guru, da ne bi postale kičaste, pomiri s črnino – kot denimo zvončasto krilo iz tila, kakršnega v katerem od bolj živahnih odtenkov rade nosijo mamine in očkove male princeske.

Kombinezon za princese. FOTO: Profimedia

Nekaj podobnega je v svoji nič manj dih jemajoči jesensko-zimski kolekciji predstavil Elie Saab. Njegove kreacije so posute z renesančnim cvetjem, ki kuka skorajda iz vsake gube in gubice. Kljub temu se v poplavi cvetja ne utopimo, saj velikan visoke mode zamejuje poplavo z minimalističnimi kroji, ki božansko poudarjajo tipično žensko silhueto, in (enako kot njegov omenjeni stanovski kolega) s črnim blagom.

Očarljivi poudarek: cvetje okoli vratu. FOTO: Profimedia

Oba oblikovalca sta na modno brv popeljala zadnja leta znova uveljavljeno hlačno različico obleke, kombinezon: pri Valliju je ta oprijet, a iz lahkotnega materiala (ne iz elastičnega), s pentljo in razgaljenimi rameni, Sabbov pa odlikujejo zanimiv kroj, prefinjen dekolte ter nepogrešljiv cvetlični okras okoli vratu.

Živalski potisk

Zendaya. FOTO: Profimedia

Medtem pa so obiskovalci modnega tedna ponudili stilski navdih, ki ga lahko uporabimo že kar v aktualni sezoni, oblačila z živalskim potiskom. Nadeli sta si jih kar dve slavni obiskovalki modnega tedna in dosegli, da so o njunih oblačilih govorili vsi pomembnejši modni opravljivci. Namig, ki ga lahko povzamete, je drznost pri kombiniranju: Zendaya v oblačilih s tigrovim potiskom je živalski vzorec kombinirala s cvetlično torbico Louis Vuitton, Jessica Alba pa je h kačjemu plašču (iz umetne kože!) nadela sandale z mrežastim zgornjim delom.