Panika v Ljubljani: črn dim nad Gregorčičevo (VIDEO)

Ob 11.11 uri je v središču Ljubljane zagorelo v hiši na Gregorčičevi ulici, nedaleč od sedeža vlade. Črn dim se vije visoko, na prizorišče so pohiteli številni gasilci.Tudi okoliški prebivalci so prišli na ulico, bojijo se, da se bo ogenj razširil na sosednje stavbe. Poročajo, da je stanje zelo dramatično.Policija je sporočila, da je bila nekaj po 11. uri obveščena, da je zagorelo v eni izmed večstanovanjskih stavb na območju centra Ljubljane. Na kraju so posredovali gasilci, ki so požar pogasili in omejili, trenutno pa poteka sanacija pogorišča. Policisti so pomagali pri evakuaciji stanovalcev, kraj zavarovali in zbrali prva obvestila. Po do sedaj zbranem, naj bi zagorelo na strehi zgradbe, vzrok požara pa še ni znan.Po prvih podatkih v dogodku ni bil nihče poškodovan.Ko bodo na kraju vzpostavljeni ustrezni pogoji, bodo kriminalisti pričeli z ogledom in ugotavljanjem vzroka požara. Višina škode še ni znana, se pa pričakuje da bo škoda večja tako zaradi požara kot posredno zaradi gašenja z vodo.