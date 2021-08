Panika na gorenjski avtocesto: policisti na pomoč nosečnici

Zadnje dni poročamo o dolgih kolonah na gorenjski avtocesti. Stoječa kolona vozil v smeri proti Avstriji je bila dolga šest kilometrov in je marsikomu najedala potrpljenje, visoko noseči ženski pa celo zdravje. S PU Kranj so sporočili, da so prometni policisti priskočili na pomoč nosečnici, ki je obtičala v zastoju. Skozi reševalni pas so jo odpeljali do zdravstvene ustanove in jo po oskrbi pospremili na Karavanke, kjer je varno prečkala mejo in vstopila v Avstrijo.





