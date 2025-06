Osvežimo kopalnico hitro in poceni

Ploščice poskrbijo za prvi vtis v kopalnici. Če je vzorec iz mode, niti novo kopalniško pohištvo in oprema ne bosta pomagala do sodobnejšega videza. Rešitev v takšnem primeru je barvanje ploščic, ki mu pogosto delamo krivico, češ da to ni dovolj za kakovostno prenovo.

Ključ do kakovostno pobarvanih ploščic, ki bodo zdržale do pet let, je pravilen postopek barvanja. Ta se začne s temeljitim čiščenjem ploščic, in sicer z belim kisom in sodo bikarbono oziroma specializiranim čistilom za ploščice. Pomembno je, da odstranimo vse ostanke vodnega kamna in umazanijo.

Pri čiščenju ne pozabimo na fuge, te, če je treba, tudi obnovimo. To storimo s t. i. fugirno maso, ki se dobi v specializiranih trgovinah. Nato ploščice za boljši oprijem barve obdelamo z brusnim papirjem z zrnatostjo med 180 in 240. Še enkrat jih očistimo, tokrat z alkoholom.

Vsak sloj posebej se mora temeljito posušiti, to lahko traja več dni.

Sledi nanos temeljne barve (suši se od štiri do šest ur oz. po navodilih proizvajalca), nato pa še nanos posebne epoksi ali akrilne barve za ploščice. Barve, ki ne potrebujejo temeljnega premaza, so označene kot dvokomponentne, te lahko nanašate neposredno na ploščice. Pri enokomponentnih barvah je premaz nujen. Potrebovali boste še valjčke in čopiče ter rokavice. Bolje bo, če boste barvo nanašali v tankih slojih.

Običajno se barva nanaša kar čez fuge, saj je tako lažje. Na tak način barvo nanesemo kar z valjčkom, zato je nanos hitrejši. Vendar videz tako pobarvanih ploščic ni tako lep, kot če se potrudimo in jih pobarvamo eno po eno tako, da pustimo fuge nepobarvane. Če se boste odločili za ta postopek, namesto valjčka uporabite tanke čopiče. Najlepše bo šlo s pištolo za barvanje, vendar je za lep nanos potrebne nekaj vaje. Če tega še nikoli niste počeli, je bolje, če posežete po valjčku ali čopiču.

Naj se posuši

Sijoče barve so zahtevnejše za nanašanje, saj se vidi vsaka nepravilnost, zato si vzemite dovolj časa in bodite zelo natančni. Ploščice lahko z uporabo šablon (in dveh barv) naredite vzorčaste.

Na koncu lahko nanesete še prozoren poliuretanski lak; nekateri za popolno sušenje potrebujejo sedem dni.

S šablonami in dvema barvama lahko naredite vzorce.

Pomemben del barvanja je čakanje, da se barva posuši. Sušenje traja od 24 do 48 ur oziroma po navodilih proizvajalca. Ne pozabite, da se mora vsak sloj posebej sušiti določeno število ur (npr. 24 plus 24), preden nanesete novega, mora biti prejšnji popolnoma suh. Raje sušite dlje kot manj, saj je od tega odvisno, koliko časa bo barvanje zdržalo.

Ko kupujete barve, imejte v mislih, da lahko po nesreči popackate tudi druge površine. Skupaj z barvo zato kupite odstranjevalec barve za takšne primere. Še preden se lotite dela, pa je dobro zaščititi vse, za kar želite, da ne bo popackano.

Barvanje ploščic ni rešitev za vse večne čase, lahko pa z njim za nekaj let odložite prenovo kopalnice.

Barvate jih s čopičem, valjčkom ali pištolo. FOTO: Kb79/Getty Images

Najprej jih je treba temeljito očistiti. FOTO: Kazoka30/Getty Images