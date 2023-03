Opremimo in uredimo mali balkon

Lepo je imeti svoj košček prostora pod milim nebom, kjer bomo lahko že kmalu uživali v svežem zraku, ptičjem petju in toplih sončnih žarkih. Nekateri imajo srečo in tega prostora na pretek, a tudi manjši balkon, terasa ali vrtiček imajo svoj čar in na njih lahko prav tako uživamo kot na velikih in bogato opremljenih vrtovih. Je pa treba, ko imamo na razpolago manj prostora, bolje razmisliti, kako ga bomo izkoristili. Kot vsako načrtovanje se delo tudi v tem primeru začne s papirjem in svinčnikom roki.

Izkoristimo vertikalni prostor. FOTO: Getty Images/iStockphoto

Preden se lotimo opremljanja malega zunanjega prostora, ga je treba izmeriti, le tako bomo namreč vedeli, kakšno pohištvo in dodatke ter koliko jih bomo potrebovali. Nato razmislimo, za kaj bomo zunanji prostor uporabljali. Si želimo na njem v toplih jutrih le uživati v skodelici kave, zvečer prebrati knjigo? Ali bi morda radi na pijačo povabili prijatelja, gostili piknik, morda celo gojili zelenjavo ali dišavnico? V prvem primeru prav veliko pohištva ne potrebujemo, dovolj bosta mizica in stol ali dva, lahko so zložljivi ali tudi ne, pazimo le, da ne bodo preveliki in se med pometanjem in čiščenjem ne bomo s težavo prebijali mimo.

Klop iz palet

Klopi iz lesenih palet lahko izdelamo sami. FOTO: Getty Images/iStockphoto

Lahko si omislimo celo manjšo klop, ki jo izdelamo iz dveh lesenih palet. Eno uporabimo za naslonjalo, drugo za spodnji del (če želimo sedeti višje, uporabimo več palet). Pod pravim kotom ju zbijemo skupaj, na obe pritrdimo debelejšo peno, ki smo jo prej oblekli v trpežno blago, da bo sedenje bolj udobno, dodamo lahko še kakšno okrasno blazino in krasna rustikalna klop je nared. Pri izbiri zunanjega tekstila je treba upoštevati, ali je nad balkonom streha, nadstrešek ali druga zaščita pred dežjem. Če je prostor ob vsakem pršcu povsem moker, je treba izbrati vodoodporne tkanine ali pa blazine, prte in preostale dodatke redno pospravljati pod streho. V nasprotnem primeru bodo splesnele in jih bomo lahko samo še zalučali v koš.

A ni le dež tisti, ki bo sčasoma načel tkanine, tudi močni sončni žarki niso njihov prijatelj, zato izberemo čim bolj trpežno tkanino, ki bo kljubovala vremenskim pojavom.

Pod strop in na steno

Opremimo ga glede na to, kaj bomo na njem počeli. FOTO: Getty Images/iStockphoto

Ko poskrbimo za osnovne kose pohištva, se lotimo še morebitne okrasitve. Ker je horizontalnega prostora malo, izkoristimo vertikalnega in streho, če jo imamo. Cvetlične lonce, vanje nasadimo cvetje, jagode ali dišavnice, obesimo na steno ali ograjo, viseče rastline pa bodo videti odlično, če jih obesimo pod strop. Namesto več loncev lahko na steno pritrdimo kos žičnate ograje ali leseno stojalo, podenj pa postavimo korito s plezalkami, ki se bodo razrasle po opori. Na ta način lahko na balkonu gojimo tudi kumare ali kakšno sadiko paradižnika, še posebno češnjevega. Pri izbiri rastlin moramo biti pozorni na lego balkona, saj vse ne marajo močnega sonca ali celodnevne sence, zato v vrtnariji povprašajmo, katere bodo najbolje uspevale v razmerah, ki jim jih lahko ponudimo.

Če ne želimo vsakič pospravljati blazin, prtov, odej in drugega tekstila, izberemo čim bolj trpežne tkanine.

Na koncu ne pozabimo na senčnik ali tendo, če je balkon na izpostavljeni legi in se vanj ves dan upira sonce. V tem primeru brez umetne sence na njem ne bomo mogli prav dolgo uživati. Za romantične poletne večere pa si omislimo še ambientalno razsvetljavo v obliki led luči ali pa po steni napeljimo kar tiste, ki decembra krasijo božična drevesca.