Olimpija preživela Maribor, a padla na Štajerskem

Slovensko nogometno prvenstvo je vendarle postalo bolj napeto, potem ko je naposled klonila tudi Olimpija. Predzadnji konec tedna pred novo akcijo reprezentance Slovenije v Uefini ligi narodov je zeleno-bela barka nasedla v Celju. Prva četrtina sezone razkriva več razočaranih kot navdušenih obrazov v slovenskih klubih.

Tudi v Šiški zmaga Štajercev Izidi 9. kroga – Domžale: Radomlje 3:1 (800; Ivan Durdov 49., 81., Bartol Barišić 93.; Ivan Durdov avt.), CB24 Tabor Sežana: Gorica 1:3 (500; Kouao 19.; Etien Velikonja 36., Denis Cerovec 43., Miroslav Iličić 92.), Celje: Olimpija 4:3 (2100; Ikwuemesi 55., 67., Nino Kouter 66., Mateo Karamatić avt.; Mario Kvesić 2., 29., Rui Pedro 93.), Bravo: Maribor 0:1 (Jan Repas 54.), Mura: Koper 2:1 (Morris 3., Gregor Balažic 80.; Osuji 47.); vrstni red strelcev: 6 – Andrej Kotnik (Koper), 5 – Mustafa Nukić (Olimpija), Ikwuemesi (Celje), Ivan Durdov (Domžale); 4 – Jakoslav Stanković (Tabor), Mirlind Daku (Mura); pari 10. kroga: CB24 Tabor Sežana – Koper, Mura – Olimpija (oba 17. t. m.), Bravo – Gorica, Kalcer Radomlje – Maribor, Celje – Domžale (vsi 18. t. m.).

Prva Liga Telemach Olimpija 9 8 0 1 18:7 24 Celje 9 4 4 1 14:10 16 Koper 9 5 0 4 14:10 15 Mura 9 3 4 2 13:13 13 Domžale 9 3 3 3 13:13 12 Maribor 9 3 2 4 12:16 11 Radomlje 9 2 4 3 9:13 10 Gorica 9 2 2 5 8:10 8 Bravo 9 2 1 6 6:8 7 Tabor 9 1 4 4 8:15 7

Kdo bi si mislil, da bo prva četrtina 1. SNL tako prepričljivo pripadla Ljubljančanom, potem ko poleti ni bilo mogoče izključiti niti delnega kolapsa stožiškega kluba? Toda karizmatični španski trener Albert Riera je dobro zastavil svoje delo, delal je v tišini in na igrišču, določene izkušnje iz neugodnega turškega prvenstva pa so mu prišle prav tudi v odnosu z najbolj razgretimi in naivnimi ljubljanskimi navijači. Olimpija bo v vsakem primeru odšla na odmor v Fifa terminu z zajetno prednostjo pred tekmeci, toda ta bi bila lahko tudi višja.

Ukrajinec končal sanjski niz Španca

Brezmadežno prvo četrtino Ljubljančanov so preprečili Celjani, ki nemara premorejo še bolj ambiciozno vodstvo kluba kot Olimpija. Po prvem polčasu celjske tekme je resda kazalo na novo zmago zeleno-belih, ki bi v tem primeru kotirali pri neverjetnih 27 točkah. Toda Riera svoje simultanke s slovenskimi tekmeci vendarle ni končal s stoodstotnim izkupičkom. Načrt mu je prekrižal Roman Pilipčuk, 55-letni Ukrajinec na klopi Celja.

Celjski trener Roman Pilipčuk med tekmo ni skrival živčnosti. FOTO: Črt Piksi

Ljubljančani (na fotografiji) so se veselili po prvem polčasu, Celjani po tekmi. FOTO: Črt Piksi

Ključne dogodke tekme bi lahko strnili v pet dejanj. Prvi gol je zabil Mario Kvesić, potem ko je matiral vratarja Matjaža Rozmana z zvitim strelom z 20 m, pri čemer bi lahko Rozman posredoval bolje, četudi je bil delno pokrit. Tudi gol za 0:2 je bil naivno prejet: Kvesić je – po nasprotnem napadu Pedra – spet meril z 20 m, žoga pa je mimo petih Celjanov v strnjeni formaciji poletela mimo desne Rozmanove vratnice. Tudi Olimpija je naivno prejela tri gole: prvega po podaji Denisa Popovića iz kota, ko je odbito žogo najbolje unovčil Ikwuemesi. V drugo se je Ikwuemesi uspešno gradil z leve, podaljšal žogo do Aljoše Matka, ta pa do Nina Koutra, ki je matiral Denisa Pintola s strelom po tleh. Ljubljanski branilci so izpadli slabo tudi ob golu za 3:2 – Ikwuemesi je preigraval ob treh čuvajih Olimpije. Robustni nigerijski napadalec (21) je nemara eden najboljših nogometašev v ligi, opazno je predober za branilce slovenskih ligašev.

David Zec (v modrem) je bil pogosto hitrejši od Mustafe Nukića. FOTO: Črt Piksi

»Če odmislim prvi polčas, ko nismo delovali dobro kljub dogovoru o tem, kdo bo odgovoren za posamezne napadalce Olimpije, je bilo v nadaljevanju odlično. Vedeli smo, da lahko izpeljemo popoln zasuk kljub zaostanku dveh golov. Zadnjo linijo smo postavili višje in zmanjšali prazen prostor na sredini igrišča. Na ta način smo Ljubljančane prisilili, da so storili veliko napak. Vedeli smo, da je Olimpija takoj po izgubljeni žogi najbolj ranljiva in to smo začeli dobro izkoriščati, kar nam je prineslo veliko priložnosti. Te pa smo unovčil,« je ocenil razloge za zmago Celja trener Pilipčuk.

Zadovoljnih tudi 2000 navijačev

Na svoj račun je gotovo prišlo tudi dobrih 2000 navijačev, kolikor se jih je zbralo na stadionu, saj so videli ogromno napadalnih akcij, veliko strelov, že v prvem polčasu dva razveljavljena gola (Matko; Nukić) ter v seštevku to, kar v nogometu šteje največ – kar sedem golov.

Olimpija je torej že obiskala obe štajerski prizorišči v prvem delu prvenstva – 7. avgusta je resda preživela gostovanje pod Kalvarijo (0:2), padla pa je v Celju, ki ne skriva šampionskih ambicij – ne z besedami ne s potezami v prestopnem roku.

Težka odločitev Jana Oblaka Pred nedeljskim mestnim derbijem med Atleticom in Realom na stadionu Civitas Metropolitano slovenskega vratarja Jana Oblaka ni bilo v kadru za tekmo 5. kroga španske la lige doma proti Celti. Atletico, v vratih katerega je 29-letnega Oblaka nadomeščal tri leta mlajši Hrvat Ivo Grbić, je v soboto zmagal s 4:1 (Correa, De Paul, Carrasco, Nuñez avt.; Veiga), slovenski reprezentant pa očitno še čuti posledice poškodbe, zaradi katere je predčasno končal ligaški dvoboj 4. kroga v San Sebastianu. Sredi tedna je sicer odigral več kot 100 minut tekme lige prvakov s Portom, Atletico je po golu Antoina Griezmanna v 101. minuti zmagal z 2:1. »Dejal je, da ni nared in da naj igra soigralec. To je bila težka odločitev, ki jo je sprejel sam, in upajmo, da bo do torka že bolje,« se je proti naslednji preizkušnji v Leverkusnu (jutri, 21.00) ozrl trener Atletica Diego Simeone. J. K.

Vse je še odprto, že ta konec tedna, ki bo zadnji pred tekmama Slovenije z Norveško (24. 9.) in Švedsko (27. 9.), lahko pride do nove zgostitve na lestvici, ko bo Olimpija gostovala v Murski Soboti, v Celje prihaja njegov nekdanji trener Simon Rožman (Domžale).