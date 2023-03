Olimpija izgubila prvič po lanskem marcu

Lahko Celjani v zadnji četrtini slovenskega prvenstva pokvarijo načrte Olimpije in sklatijo zeleno-bele z vrha lige? Seveda lahko, čeravno je več možnosti, da bi prevzel Ljubljančane selektor Matjaž Kek. Olimpija je konec tedna resda izgubila v Stožicah prvič po letu dni, v sredo pa bo gostovala prav v Celju. Do konca sezone je na voljo 30 točk, Olimpija beži Štajercem za 16 točk, zato bi njen neuspeh mejil na znanstveno fantastiko.

Zeleno-beli so izgubili prvič po porazu v derbiju v Ljudskem vrtu, odtlej so nanizali štiri zmage, s katerimi so si bržčas že priigrali zadostno prednost za naslov prvaka. Njihovi tekmeci se namreč neizprosno tepejo med sabo – enkrat spodrsne Mariboru, drugič Celju, Koper in Mura sta se pokopala sama, Domžale so nabrale prevelik zaostanek že prej.

Simon Rožman. FOTO: Reuters

Toda prav Domžalčani so zasluženo premagali vodilno moštvo v Stožicah, Olimpija pa je v svojem domovanju nazadnje izgubila 14. marca lani, ko je tam slavilo zmago Celje – z istim trenerjem Simonom Rožmanom kot v nedeljo Domžalčani. Morda bodo zeleno-beli odslej spet uspešnejši, saj se bo vrnil na klop trener Albert Riera.

Iličić in Milec ob tekmo v Šiški

Ljubljančani bodo sprejeli velik izziv že v sredo, ko bodo gostovali pri najmanj tako ambicioznem klubu, kot so ambiciozni sami. Celjani so konec tedna dobili izjemno pomemben derbi na Bonifiki in se nemara že otresli enega tekmeca v boju za evropsko vozovnico. Koper je izgubil šestič zapovrstjo, štirikrat na Bonifiki! Primorci lahko preusmerijo misli na pokalno tekmovanje. Četrtfinalne pare bodo izžrebali v torek na Brdu, v bobnu so po štirje prvoligaši in drugoligaši: Celje, Koper, Maribor, Olimpija, Primorje, Rogaška, Aluminij in Bistrica.

Mariboru le točka Izidi 26. kroga: Gorica – Mura 1:1 (700; Stankovski 53.; Morris 80), Maribor – CB24 Tabor Sežana 1:1 (2500; Šoštarič Karić 66.; Khali 59.), Koper – Celje 0:1 (700; Ikwuemesi 86.), Olimpija – Domžale 1:4 (1500; Kvesić 63.; Kovačević 24., 11-m, 66., Repas 36., Vuk 47.), Radomlje – Bravo 3:1 (F. Ćuić 45., Sokler 78., Korun 85.; Gnjatić 25. avt); pari 27. kola, sreda: Bravo – Maribor (13), Domžale – Kalcer Radomlje (15), Celje – Olimpija (17.30); četrtek: CB24 Tabor – Gorica (15), Mura – Koper (17.30).

Spodrsnilo je tudi Mariborčanom. Sežance so pričakali brez Žana Vipotnika, ki je počival zaradi lažje poškodbe stegenske mišice. Kraševci so modro čakali na nasprotne napade in osvojili točko. Zaradi prekrška in ugovarjanja sta prejela opomin Josip Iličić in Martin Milec, ki bosta izpustila tekmo v Spodnji Šiški.