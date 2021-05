Ogorčena Špela Grošelj: Nekateri moški so packi!

Družabna omrežja so polna pasti, kar iz dneva v dan spoznava Špela Grošelj, ena tistih, ki se lahko pohvalijo z vrtoglavim številom sledilcev. Med njimi prednjačijo ženske, seveda pa se nad pevkinimi objavami navdušujejo tudi moški. Vendar na žalost marsikateri med njimi ne zna brzdati svoje pohote in jo izrazi na zelo ekspliciten, celo odvraten način.



Najbolj predrzni in primitivni tipi ji v zasebni predal pošiljajo svoje korenjake, kar pri njej vzbuja odpor in ogorčenost. Ta pojav predstavlja velik problem po vsem svetu, saj so žrtve tako primitivnega početja dekleta različne starosti. Špela je izpostavila tovrstne ekscese in nepridipravom zagrozila, da jih bo v bodoče javno razkrila, kajti ne želi se več soočati s takšnimi prizori. Nikoli namreč vnaprej ne veš, kaj te čaka v sporočilu. Na negativna mnenja in nizke udarce se je že privadila, nikakor pa se ne more sprijazniti s tem, da ji grenijo razpoloženje naravnost ogabne fotografije 'bingeljnov'.



Grožnje, da jih bo javno izpostavila z imenom in priimkom, so vsaj za nekaj dni prizanesle njenemu digitalnemu poštnemu nabiralniku, vendar se ta obskurni fenomen še zlepa ne bo končal. Gre namreč za nadlegovanje, ki je še posebno problematično pri mladoletnicah, zato se vplivnica zavzema za sistemske rešitve razkrinkanih prestopnikov. Sama se bo še naprej trudila zajeziti njihovo nadaljnje početje, nič pa ne bi imela proti temu, če bi se predrzneže kaznovalo, saj gre za nasilno vstopanje v prostor nič hudega slutečih posameznikov. To bi lahko enačili z ekshibicionisti, ki sredi parka ali ulice razgrnejo plašč, pod katerim so goli, in tako strašijo mimoidoče.



Grošljevi je torej prekipelo in bo v bodoče po svoje obračunala z vsemi, ki se hvalijo, koliko jih je med nogami.

